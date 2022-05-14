Khác xa khi 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương nhận 'gạch đá' vì lạnh nhạt với mỹ nhân này

Mới đây, Dương Dương bỗng dưng nhận gạch đá khi có biểu hiện được cho là lạnh nhạt với Vương Sở Nhiên tại hậu trường phim "Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi".

Mới đây, Dương Dương bỗng dưng nhận "gạch đá" khi có biểu hiện được cho là lạnh nhạt với Vương Sở Nhiên tại hậu trường phim "Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi".

Cụ thể, cư dân mạng lan truyền loạt ảnh hậu trường phim do Dương Dương và mỹ nhân sinh năm 1999 - Vương Sở Nhiên đóng chính. Cả hai xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và thần thái ngút ngàn. Trong khi Vương Sở Nhiên tràn đầy năng lượng, luôn luôn mỉm cười với ekip và bạn diễn thì Dương Dương lại vô cùng lạnh lùng.

Không những thế, nhiều người nhận thấy nam diễn viên không hề nở nụ cười, cũng không thèm nhìn bạn diễn. Đồng thời, khi nữ diễn viên vui vẻ chơi đùa với những chú heo tại hậu trường, Dương Dương cũng chẳng tương tác mấy. Khán giả vô cùng khó hiểu trước biểu hiện của nam thần họ Dương.

Bên cạnh đó, nhiều người nhận ra cách Dương Dương đối đãi với bạn diễn mới Vương Sở Nhiên khác một trời một vực hồi anh đóng với Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba. Thậm chí, nhiều người cho rằng Dương Dương không thể sao tác couple để "cọ nhiệt" trong phim do tên tuổi Sở Nhiên không quá nổi.

Tuy nhiên, người hâm mộ lại cho rằng Dương Dương hoàn toàn không cố ý lạnh nhạt với bạn diễn. Có lẽ nam diễn viên đang trong trạng thái mệt mỏi hoặc gặp vấn đề sức khỏe nên không thể vui vẻ như bình thường.

Triệu Lộ Tư khẳng định 'chắc nịch' điều này khi đóng cùng Dương Dương trong 'Thả Thí Thiên Hạ Trong quá trình quay phim "Thả Thí Thiên Hạ", Triệu Lộ Tư vừa tiết lộ một điều đặc biệt liên quan về Dương Dương khiến cư dân mạng "dậy sóng".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khac-xa-khi-nen-duyen-cung-dich-le-nhiet-ba-duong-duong-nhan-gach-da-vi-lanh-nhat-voi-my-nhan-nay-468762.html