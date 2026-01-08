Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/1/2026, 3 con giáp đường quan lộ thênh thang, có nguồn thu nhập ổn định, dễ dàng hốt tiền hốt bạc, làm đâu thắng đó

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/1/2026, có sự tương trợ của Hỏa khí vượng. Vận trình sự nghiệp của tuổi Tỵ khá tốt nhờ Thiên Ấn chiếu mệnh, đặc biệt là trong lĩnh vực sáng tạo. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ngầm rất khốc liệt, hãy cẩn trọng trong lời nói và hành động để tránh gây ra sự ghen tỵ.

Thu nhập được nhận định là khá ổn định, có đồng ra đồng vào. Tuy nhiên, thu nhập bất ngờ chỉ ở mức trung bình, bạn không nên đặt cược vào các khoản đầu tư mạo hiểm hoặc rủi ro cao, vẫn nên tập trung vào tích lũy sẽ tốt hơn.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân dễ gặp phải những tình huống khó xử, quan trọng là phải phân biệt rõ giữa tình cảm chân thành và những mối quan hệ thoáng qua, đừng để cảm xúc nhất thời chi phối. Người đã kết hôn cần chú ý kiểm soát cảm xúc, tránh cãi vã với bạn đời kẻo làm ảnh hưởng hòa khí trong gia đình.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/1/2026, Chính Tài mang tới tài lộc, tin vui về tiền bạc cho con giáp tuổi Ngọ hoặc đơn giản là bạn bắt đầu có được những thói quen tốt về tiền. Một số người còn nhận ra mình đã tích lũy được một khoản tiền kha khá, biết hạn chế chi tiêu những món đồ không cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa - Thổ tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện mối quan hệ, tình cảm của bạn với đồng nghiệp cũng đang được cải thiện rõ rệt khi bạn biết lắng nghe nhiều hơn. Những ai muốn hợp tác làm ăn thì lúc này cũng có nhiều cơ hội hơn bao giờ hết.

Thổ khí vượng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bạn, do đó, hôm nay bản mệnh nên tránh xa các áp lực không cần thiết. Khi tâm trí của bạn mệt mỏi sẽ không thể đạt được hiệu quả tốt trong công việc.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/1/2026, sự nghiệp có Thiên Tài tinh chiếu mệnh thì có lợi cho những người đang làm thêm nghề tay trái, ham kinh doanh làm ăn kiếm thêm tiền. Bạn luôn hướng tới cục diện bình ổn và an nhàn nên sự nghiệp khó xuất hiện thăng trầm quá lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm nay hai hành Kim tương hòa tình yêu lứa đôi thuận lợi, các cặp đôi có thể bàn tính đến chuyện trăm năm trong thời gian tới đây. Đáng khen là Dậu biết cách đối xử với mọi người công bằng thoải mái nên gây dựng được những mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp.

Sức khỏe không có gì đáng lo ngại. Dù cơ thể khỏe mạnh nhưng bạn cũng đừng chủ quan, đi ra đường nên trang bị đầy đủ cho cơ thể, tránh để gió lạnh lùa vào kẻo ảnh hưởng đến phổi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!