Triệu Lộ Tư bị chỉ trích khi cover bài hát của cố ca sĩ

Sao quốc tế 06/01/2026 17:37

Trong buổi phát sóng trực tiếp, Triệu Lộ Tư tương tác khá thoải mái với người hâm mộ.

Mới đây, trong buổi phát trực tiếp, Triệu Lộ Tư đã dùng chai nước để bắt chước micro, tạo không khí gần gũi và mang tính giải trí. Ở phần đầu, nữ diễn viên thể hiện ca khúc Người đặc biệt với cảm xúc tương đối nhẹ nhàng, đúng tinh thần bản gốc. Tuy nhiên, về nửa sau, cô bất ngờ thay đổi cách thể hiện, chuyển sang phong cách hát phóng đại, cường điệu hơn và có đoạn bật cười, khiến nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu.

 

Những đoạn video cắt từ livestream nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng tranh cãi gay gắt. Một bộ phận dân mạng cho rằng cách thể hiện của Triệu Lộ Tư là thiếu nghiêm túc, thậm chí bị xem là không phù hợp khi ca khúc này gắn liền với Khalil Fong - nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến và đã qua đời vào năm 2025.

Triệu Lộ Tư bị chỉ trích khi cover bài hát của cố ca sĩ - Ảnh 1

Theo họ, Người đặc biệt là tác phẩm giàu cảm xúc, mang ý nghĩa đặc biệt với người hâm mộ. Vì vậy việc Triệu Lộ Tư thể hiện theo phong cách hài hước trong một buổi phát sóng trực tiếp bị coi là thiếu tôn trọng người đã khuất.

Ở chiều ngược lại, không ít người hâm mộ lên tiếng bảo vệ Triệu Lộ Tư. Họ cho rằng mục đích của nữ diễn viên chỉ là tạo bầu không khí vui vẻ cho đêm giao thừa. Theo họ, việc nữ diễn viên thể hiện ca khúc theo cách thoải mái, hài hước không đồng nghĩa chế giễu hay thiếu tôn trọng cố nghệ sĩ Khalil Fong.

Triệu Lộ Tư bị chỉ trích khi cover bài hát của cố ca sĩ - Ảnh 2

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, là một trong những ngôi sao nữ nổi tiếng nhất Trung Quốc. Cô tham gia các bộ phim truyền hình như Tinh hán xán lạn, Vụng trộm không thể giấu, Rèm ngọc châu xa...

Những năm qua, Triệu Lộ Tư vướng vào tranh chấp với công ty quản lý, áp lực sức khỏe và tâm lý. Năm 2025, nữ diễn viên tạm dừng hoạt động vài tháng vì gặp vấn đề sức khỏe. Đến cuối năm, cô bắt đầu hoạt động trở lại và tham gia nhiều sự kiện giải trí.

Vai diễn gây tranh cãi nhất của Triệu Lộ Tư trong sự nghiệp

Vai diễn gây tranh cãi nhất của Triệu Lộ Tư trong sự nghiệp

Trong làng giải trí Trung Quốc, Triệu Lộ Tư là cái tên nổi bật với loạt phim ngôn tình, cổ trang từng tạo nên tiếng vang lớn. Tuy nhiên, không phải dự án nào của cô cũng được công chúng đón nhận. Điển hình là vai Tôn Đầu Đầu trong bộ phim Hậu Lãng.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vai diễn gây tranh cãi nhất của Triệu Lộ Tư trong sự nghiệp

Vai diễn gây tranh cãi nhất của Triệu Lộ Tư trong sự nghiệp

Triệu Lộ Tư 'gặp biến' ngày đầu năm mới, buộc phải yêu cầu xin lỗi

Triệu Lộ Tư 'gặp biến' ngày đầu năm mới, buộc phải yêu cầu xin lỗi

Triệu Lộ Tư, Lưu Diệc Phi 'gây bão' chỉ với một tạo hình cài hoa, trở thành nghệ sĩ quyền lực nhất 2025

Triệu Lộ Tư, Lưu Diệc Phi 'gây bão' chỉ với một tạo hình cài hoa, trở thành nghệ sĩ quyền lực nhất 2025

Tạo hình của Triệu Lộ Tư vấp tranh cãi trên mạng xã hội

Tạo hình của Triệu Lộ Tư vấp tranh cãi trên mạng xã hội

Triệu Lộ Tư lên tiếng khi bị dân tình chê 'kém rạng rỡ hơn hẳn' tại sự kiện

Triệu Lộ Tư lên tiếng khi bị dân tình chê 'kém rạng rỡ hơn hẳn' tại sự kiện

Triệu Lộ Tư chiếm vị trí trung tâm tại sự kiện, trở thành nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của năm

Triệu Lộ Tư chiếm vị trí trung tâm tại sự kiện, trở thành nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của năm

TIN MỚI NHẤT

Mẹ chồng rình rập con dâu vì sợ con trai 'hao mòn sức lực' để rồi nhận cái kết lại khiến mẹ chồng 'á khẩu'

Mẹ chồng rình rập con dâu vì sợ con trai 'hao mòn sức lực' để rồi nhận cái kết lại khiến mẹ chồng 'á khẩu'

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Bị nhà chồng đuổi ra ở trọ để chia tài sản cho con út, tôi chết lặng khi biết sự thật tàn nhẫn phía sau

Bị nhà chồng đuổi ra ở trọ để chia tài sản cho con út, tôi chết lặng khi biết sự thật tàn nhẫn phía sau

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Tiệc đầy tháng của cháu nội vắng bóng bố mẹ chồng, sự thật phía sau khiến tôi chỉ biết khóc nghẹn

Tiệc đầy tháng của cháu nội vắng bóng bố mẹ chồng, sự thật phía sau khiến tôi chỉ biết khóc nghẹn

Tâm sự 35 phút trước
Tại sao biết chồng '5 lần 7 lượt' ngoại tình tư tưởng, người vợ đang mang thai vẫn quyết định không buông tay?

Tại sao biết chồng '5 lần 7 lượt' ngoại tình tư tưởng, người vợ đang mang thai vẫn quyết định không buông tay?

Tâm sự 39 phút trước
Đúng 00h00 ngày 7/1/2026, Thần Tài báo mộng hoàng kim, 3 con giáp hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

Đúng 00h00 ngày 7/1/2026, Thần Tài báo mộng hoàng kim, 3 con giáp hứng trọn 'tinh hoa đất trời', sự nghiệp vượng phát, vận trình thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/1/2026, ai đen mặc ai, 3 con giáp vận đỏ rực rỡ, sự nghiệp thăng hoa, về sau càng lắm tiền nhiều của

Sau ngày mai, thứ Tư 7/1/2026, ai đen mặc ai, 3 con giáp vận đỏ rực rỡ, sự nghiệp thăng hoa, về sau càng lắm tiền nhiều của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 7/1/2026, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Trúng số độc đắc đúng ngày 7/1/2026, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/1/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/1/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Dương Tử và Lý Hiện khẳng định vị thế 'cặp đôi vàng' nhờ chemistry bùng nổ

Dương Tử và Lý Hiện khẳng định vị thế 'cặp đôi vàng' nhờ chemistry bùng nổ

Sao quốc tế 4 giờ 28 phút trước
3 con giáp nhiều cát tinh bậc nhất năm Bính Ngọ 2026, Tài Lộc ào ạt, may mắn đủ đường, tình duyên lên hương, giàu không ai sánh bằng

3 con giáp nhiều cát tinh bậc nhất năm Bính Ngọ 2026, Tài Lộc ào ạt, may mắn đủ đường, tình duyên lên hương, giàu không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ ở nhà một mình suốt 7 tiếng

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ ở nhà một mình suốt 7 tiếng

11 trường hợp được hưởng 100% Bảo hiểm y tế từ 1/1/2026

11 trường hợp được hưởng 100% Bảo hiểm y tế từ 1/1/2026

Tử vi thứ Tư 7/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Tư 7/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dương Tử và Lý Hiện khẳng định vị thế 'cặp đôi vàng' nhờ chemistry bùng nổ

Dương Tử và Lý Hiện khẳng định vị thế 'cặp đôi vàng' nhờ chemistry bùng nổ

Vì sao phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh chưa chiếu đã gây tranh cãi?

Vì sao phim của Triệu Lệ Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh chưa chiếu đã gây tranh cãi?

Xa Thị Mạn 'thống trị' tuyệt đối tại sự kiện Lễ trao giải TVB Anniversary Awards 2025

Xa Thị Mạn 'thống trị' tuyệt đối tại sự kiện Lễ trao giải TVB Anniversary Awards 2025

Tiết lộ 'người tình' màn ảnh ăn ý nhất của Tiêu Chiến

Tiết lộ 'người tình' màn ảnh ăn ý nhất của Tiêu Chiến

Một nữ diễn viên nổi tiếng qua đời ở tuổi 23 vì té lầu lúc đang quay phim ở nước ngoài

Một nữ diễn viên nổi tiếng qua đời ở tuổi 23 vì té lầu lúc đang quay phim ở nước ngoài

Vai diễn gây tranh cãi nhất của Triệu Lộ Tư trong sự nghiệp

Vai diễn gây tranh cãi nhất của Triệu Lộ Tư trong sự nghiệp