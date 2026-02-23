Nam công nhân vệ sinh đã bị mắc kẹt ở độ cao 21 mét sau khi rơi xuống từ mái của một tòa nhà

Đoạn clip ghi lại cảnh tượng người đàn ông đang đu đưa nguy hiểm trên đường dây điện phía trên một con phố ở St Petersburg, Nga. Người này đã thoát chết trong gang tấc dù không đeo dây an toàn, thứ bắt buộc phải có khi dọn tuyết từ mái nhà.
Video 1 giờ 54 phút trước

Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

