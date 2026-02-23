Đồng hồ điểm đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời, quý nhân gõ cửa, thăng hạng tiền tài

Tâm linh - Tử vi 23/02/2026 15:30

3 con giáp kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời, quý nhân gõ cửa, thăng hạng tiền tài.

Tuổi Ngọ

Phương diện tài chính của người tuổi Ngọ có dấu hiệu khởi sắc do Chính Tài và Thiên Tài chiếu mệnh. Người làm công ăn lương dễ được cấp trên thưởng nóng, trong khi đó, người làm ăn nhận được khoản tiền lời lãi từ những mối đầu tư tưởng chừng nằm im trước đó.

Chuyện tình cảm chưa có dấu hiệu khởi sắc quá rõ ràng. Bạn và nửa kia của mình vẫn thường xuyên mâu thuẫn, cãi cọ. Đôi bên đều nên trưởng thành hơn, đừng so đo tính toán vì những chuyện quá nhỏ nhặt, khiến bầu không khí trong gia đình căng thẳng.

Đồng hồ điểm đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời, quý nhân gõ cửa, thăng hạng tiền tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ có một ngày vô cùng thuận lợi về tình cảm. Nhân duyên tới nhanh và toàn là duyên lành, không những kết được bạn tốt, có thêm đối tác, khách hàng, đồng nghiệp mà bạn còn dễ dàng tìm thấy đối tượng khiến mình rung động.

 

Người còn độc thân có cơ hội thoát kiếp cô đơn. Duyên phận đến rất bất ngờ mà không hề báo trước, bản mệnh chớ nên e ngại mà cố gắng nắm giữ cơ hội ngay khi có thể. Đừng quá khắt khe với đối phương cũng như với chính mình, ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc.

Đồng hồ điểm đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời, quý nhân gõ cửa, thăng hạng tiền tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ dễ dàng gặp may mắn và suôn sẻ. Đây là thời điểm những nỗ lực của người tuổi Hợi bỏ ra từ đầu năm sẽ đạt thành quả bất ngờ. Những kế hoạch hoặc hợp đồng mới có thể xuất hiện, giúp bạn thu về nguồn lợi nhuận lớn hơn. Bạn cần tỉnh táo, sáng suốt để nắm bắt thời cơ và đưa ra các quyết định chính xác, giúp túi tiền ngày một lớn hơn.

Tam Hội hậu thuẫn cho mối quan hệ của bạn được cải thiện. Tình bạn chân chính phát triển từ sự ngưỡng mộ và tôn trọng lẫn nhau. Hãy chia sẻ sự khác biệt của bạn với mọi người và cùng nhau tìm kiếm sự đồng điệu.

Đồng hồ điểm đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp kiếm tiền vô kể, ôm hết lộc trời, quý nhân gõ cửa, thăng hạng tiền tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Kể từ ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát 'như mưa trút nước', sự nghiệp thắng lớn, dễ dàng có bạc tỷ trong tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát 'như mưa trút nước', sự nghiệp thắng lớn, dễ dàng có bạc tỷ trong tay

3 con giáp tài lộc vượng phát 'như mưa trút nước', sự nghiệp thắng lớn, dễ dàng có bạc tỷ trong tay.

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