Nóng: Bão Bualoi di chuyển nhanh đã vào Biển Đông, càng gần bờ biển Việt Nam càng mạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong 2 ngày tới bão số 10 sẽ tiếp tục mạnh thêm lên cấp 12-13, giật cấp 16, di chuyển rất nhanh về phía vùng biển và đất liền khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ nước ta, càng vào gần bờ biển nước ta bão càng mạnh lên.

Theo báo Dân Trí, nội dung này được đề cập trong Công điện số 173 Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành, yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó với cơn bão Bualoi (bão số 10).

“Đây là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh, có thể gây gió mạnh, mưa lớn trên đất liền tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại miền núi, đe dọa an toàn hồ đập, ngập lụt tại vùng thấp trũng, nhất là ven biển, ven sông”, Công điện của Thủ tướng nêu rõ.

Do ảnh hưởng của bão, tại vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi từ chiều tối 27/9 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Theo báo Người Lao Động, từ gần sáng ngày 28/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5 m, biển động rất mạnh.

Trên đất liền, từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến TP Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Để chủ động ứng phó bão Bualoi, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế cùng Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10 sát diễn biến tình hình.

Dự báo hướng di chuyển của bão Bualoi. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Tinh thần được Thủ tướng nhấn mạnh quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân do yếu tố chủ quan.

Với địa phương, Thủ tướng yêu cầu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển (bao gồm cả phương tiện hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản, tàu vận tải, tàu du lịch,…), các hoạt động trên biển, trên đảo, ven biển và trong đất liền.

Cùng với yêu cầu bảo vệ nhà cửa, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng…, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ.

Việc triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra cũng được lãnh đạo Chính phủ lưu ý.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, mưa lũ để cơ quan chức năng và nhân dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, thường xuyên cập nhật, thông báo khu vực nguy hiểm trên biển, đất liền, hồ đập.

Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công an được giao chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó với bão, nhất là hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.