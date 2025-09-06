Nóng: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên Biển Đông, tiếp tục mạnh lên thành bão, dự báo đường đi trong 24 giờ tới

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 10 - 15km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo thông tin báo Người Lao Động, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 6/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,4 độ vĩ Bắc, 118,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm đạt cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão giật cấp 10. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo thông tin báo Lao Động, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 10 - 15km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 7.9, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ vĩ bắc - 115,1 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 430km về phía đông bắc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trong phạm vi vĩ tuyến 16 - 21 độ vĩ bắc và kinh tuyến 113,5 - 119 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông.

Dự báo trong 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 8.9, vị trí tâm bão ở khoảng 21,8 độ vĩ bắc - 112,0 độ kinh đông, trên vùng ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm nằm ở phía bắc vĩ tuyến 18 độ vĩ bắc và trong phạm vi kinh tuyến 110 - 117 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông.

Trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, bão có xu hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

