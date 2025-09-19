Bão số 8 Mitag đổ bộ vào Trung Quốc, gây mưa cho miền Bắc nước ta

Xã hội 19/09/2025 10:15

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày tới, một cơn bão rất mạnh có thể ảnh hưởng tới nước ta.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 4 giờ sáng nay 19/9, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 21,5 độ vĩ bắc và 116,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 240 km về phía đông đông nam.

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 8 - 9, tương đương tốc độ gió từ 62 - 88 km/giờ, giật cấp 11. Bão số 8 đang di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 15 km/giờ.

Dự báo đến 16 giờ hôm nay, bão số 8 sẽ nằm trên vùng ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sau đó đi vào đất liền rồi suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của bão số 8, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông trong hôm nay có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, sóng biển cao 3 - 5 m. Biển động rất mạnh. 

Bão số 8 Mitag đổ bộ vào Trung Quốc, gây mưa cho miền Bắc nước ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dù không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, hoàn lưu bão số 8 sẽ gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc trong ngày 22 - 23/9.

Theo thông tin VNExpress, từ đầu năm đến nay, Biển Đông ghi nhận 8 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới. Gần nhất, bão Tapah không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam nhưng hoàn lưu gây mưa lớn, sạt lở ở một số tỉnh miền núi phía Bắc; trước đó ngày 30/8 bão Nongfa đổ bộ Trung Bộ với sức gió cấp 8, khiến nhiều khu vực miền núi Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An bị chia cắt.

Cơ quan khí tượng dự báo từ tháng 10 đến 12, Biển Đông sẽ có số cơn bão và áp thấp nhiệt đới cao hơn trung bình nhiều năm (trung bình hơn 4 cơn, gần 2 cơn đổ bộ).

Ven biển miền Bắc mưa lớnDự báo thời tiết hôm nay 19/9, ven biển miền Bắc có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 60 mm, nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn lượng mưa trên 60 mm/3 giờ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 100 mm, nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 80 mm/3 giờ.

Chiều và tối nay, khu vực các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm, nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn trên 60 mm/3 giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, ngập úng tại vùng trũng thấp.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 10 - 15km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

