Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (28/9-29/9), 3 con giáp được thần Tài 'điểm mặt gọi tên', quý nhân nâng đỡ, đổi vận giàu sang, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 27/09/2025 11:35

3 con giáp được thần Tài 'điểm mặt gọi tên', quý nhân nâng đỡ, đổi vận giàu sang, tình duyên viên mãn.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này sẽ công thành danh toại, không chỉ giỏi giang xây dựng được sự nghiệp khiến người đời trầm trồ mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Vì vậy, cuộc sống của tuổi Mão sẽ bước lên một tầm cao mới. Quý Nhân chỉ đường dẫn lối giúp cho người tuổi này biết được cách phát huy tối đa năng lực của bản thân. Qua đó, bản mệnh đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong công việc. 

Người tuổi Sửu cũng vốn có nhiều quý nhân bên cạnh chiếu cố, dù cuộc sống có sóng gió thế nào họ cũng sẽ vượt qua ngoạn mục. Bạn sẽ có nhiều thay đổi tích cực, gặp cơ hội mới trong công việc, nắm bắt tốt có thể thành công rực rỡ. Cuộc sống sẽ vẹn toàn, hỷ sự đến liên tục, muốn không giàu có cũng khó. 

 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (28/9-29/9), 3 con giáp được thần Tài 'điểm mặt gọi tên', quý nhân nâng đỡ, đổi vận giàu sang, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mọi cố gắng của người tuổi Hợi đã được đền đáp, không chỉ được đồng nghiệp công nhận mà còn được cấp trên đánh giá cao và trọng dụng. Chính vì vậy, thu nhập của người tuổi Hợi cũng tăng lên tỉ lệ thuận với sự tin tưởng của cấp trên.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, con giáp này hứa hẹn nhiều niềm vui, có thể có tin hỷ với chuyện cưới hỏi, mua nhà, mua xe, bầu bí,... Những người tuổi Hợi cũng nhận dược khá nhiều lời khuyên có ích nhưng cũng đừng quên cân nhắc thêm với hoàn cảnh của bản thân và có lựa chọn thật khôn ngoan.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (28/9-29/9), 3 con giáp được thần Tài 'điểm mặt gọi tên', quý nhân nâng đỡ, đổi vận giàu sang, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ chuẩn bị đón một tháng may mắn, vận trình vô cùng tốt đẹp, niềm vui bất ngờ liên tiếp đến. Trên con đường sự nghiệp, bạn có những bước tiến mới, thành công dễ dàng. Bạn được quý nhân giúp sức, làm gì cũng đều rất thuận lợi, suôn sẻ. Và hơn hết chính là nhờ sự cố gắng không ngừng của bản thân. 

Không những thế, tình duyên của con giáp này trong tháng nàythời gian tới cũng vô cùng tốt đẹp. Ai đang độc thân thì đều có cơ hội tìm kiếm một nửa thích hợp. Gia đình vui vầy ấm cúng, vợ chồng hòa thuận hạnh phúc.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (28/9-29/9), 3 con giáp được thần Tài 'điểm mặt gọi tên', quý nhân nâng đỡ, đổi vận giàu sang, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 27/9/2025, 3 con giáp càng tiêu nhiều càng giàu có, may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, thành công viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 27/9/2025, 3 con giáp càng tiêu nhiều càng giàu có, may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, thành công viên mãn

3 con giáp càng tiêu nhiều càng giàu có, may mắn bậc nhất, tài lộc rực sáng, thành công viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Thông tin mới vụ thảm sát 3 người ở Phú Thọ: Hung thủ từng có thời gian dài sinh sống tại xóm trọ với nạn nhân

Thông tin mới vụ thảm sát 3 người ở Phú Thọ: Hung thủ từng có thời gian dài sinh sống tại xóm trọ với nạn nhân

Đời sống 24 phút trước
Người phụ nữ đau bụng đi khám, bác sĩ lấy ra búi tóc nặng khoảng 6 kg

Người phụ nữ đau bụng đi khám, bác sĩ lấy ra búi tóc nặng khoảng 6 kg

Video 39 phút trước
Nhìn ra sân, người dân sửng sốt khi chứng kiến cảnh con rắn bơi qua dòng nước lũ ở sân sau nhà

Nhìn ra sân, người dân sửng sốt khi chứng kiến cảnh con rắn bơi qua dòng nước lũ ở sân sau nhà

Video 43 phút trước
Tàu chở ngô trật bánh sau khi tông xe tải đang băng qua đường ray và cái kết thót tim

Tàu chở ngô trật bánh sau khi tông xe tải đang băng qua đường ray và cái kết thót tim

Video 47 phút trước
Ô tô đã bị nước lũ cuốn trôi khi cố gắng đi qua cây cầu ngập nước, 3 người trên xe may mắn thoát nạn

Ô tô đã bị nước lũ cuốn trôi khi cố gắng đi qua cây cầu ngập nước, 3 người trên xe may mắn thoát nạn

Video 1 giờ 0 phút trước
Cà Mau: Hai chị em đuối nước tử vong thương tâm khi đi giăng lưới ở vuông tôm

Cà Mau: Hai chị em đuối nước tử vong thương tâm khi đi giăng lưới ở vuông tôm

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Đà Nẵng: Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm, 10.000 bánh sắp tung ra thị trường

Đà Nẵng: Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm, 10.000 bánh sắp tung ra thị trường

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
TP.HCM: Cháy dữ dội trong bãi giữ xe, ô tô 45 chỗ bị thiêu rụi hoàn toàn

TP.HCM: Cháy dữ dội trong bãi giữ xe, ô tô 45 chỗ bị thiêu rụi hoàn toàn

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Bão số 10 sẽ trút mưa xối xả xuống miền Trung, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nơi mưa trên 600 mm

Bão số 10 sẽ trút mưa xối xả xuống miền Trung, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nơi mưa trên 600 mm

Xã hội 2 giờ 5 phút trước
Ứng phó bão số 10, Hà Tĩnh dự kiến sơ tán hơn 15.000 người, nhiều hồ chứa đồng loạt xả tràn

Ứng phó bão số 10, Hà Tĩnh dự kiến sơ tán hơn 15.000 người, nhiều hồ chứa đồng loạt xả tràn

Xã hội 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/9/2025, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, giàu có hết phần thiên hạ, điềm lành gõ cửa, mọi điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/9/2025, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, giàu có hết phần thiên hạ, điềm lành gõ cửa, mọi điều suôn sẻ

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, ăn nên làm ra, tiền đẻ ra tiền, tương lai xán lạn

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, ăn nên làm ra, tiền đẻ ra tiền, tương lai xán lạn

Tử vi Chủ Nhật 28/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 28/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, thứ Bảy 27/9/2025, Thần Tài chỉ lối đến kho vàng, 3 con giáp tiền tài thênh thang, chính thức thoát nghèo, tình duyên rực rỡ

Đúng 20h hôm nay, thứ Bảy 27/9/2025, Thần Tài chỉ lối đến kho vàng, 3 con giáp tiền tài thênh thang, chính thức thoát nghèo, tình duyên rực rỡ

3 con giáp được Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp thăng hoa, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào sau ngày 27/9/2025

3 con giáp được Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp thăng hoa, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào sau ngày 27/9/2025

Liên tiếp 2 ngày cuối tuần (27-28/9/2025), 3 con giáp tiền đồ rực rỡ, Vận Đỏ Như Son, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình

Liên tiếp 2 ngày cuối tuần (27-28/9/2025), 3 con giáp tiền đồ rực rỡ, Vận Đỏ Như Son, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình

Thần Tài độ mệnh sau ngày 27/9/2025, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài độ mệnh sau ngày 27/9/2025, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 20h ngày 27/9/2025, 3 con giáp có LỘC rót đầy tay, rung đùi đếm tiền, vận khí lan tỏa, mọi điều viên mãn, ngồi không hưởng an nhàn

Đúng 20h ngày 27/9/2025, 3 con giáp có LỘC rót đầy tay, rung đùi đếm tiền, vận khí lan tỏa, mọi điều viên mãn, ngồi không hưởng an nhàn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 27/9/2025, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 27/9/2025, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia