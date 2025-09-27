Nhiều người đã tham gia tìm kiếm 2 chị em, và phát hiện thi thể L và M dưới vuông tôm, cách địa điểm giăng lưới khoảng 350 m.

Theo thông tin báo Dân Việt, ngày 27/9, UBND xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau cho biết, đã thành lập đoàn thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chị L và M lo hậu sự cho các nạn nhân.

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 15h chiều hôm qua (ngày 26/9). Lúc này chị P.K.L cùng em gái là P.K.M đến nhà người quen ra vuông tôm giăng lưới bắt cá.

Lúc sau, mọi người nghe tiếng kêu cứu ngoài vuông tôm nhưng khi người dân địa phương chạy đến thì không thấy 2 chị em chị L đâu.

Theo thông tin báo Thanh Niên, khi chạy vào nhà không thấy hai em, chị P. liền hô hoán, nhờ mọi người tìm kiếm. Đến 16 giờ 30, ông T. cùng người dân phát hiện thi thể L. và M. dưới vuông tôm, ở độ sâu khoảng 2 m, cách vị trí giăng lưới 350 m.

Gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi, chỉ đề nghị xác minh rõ nguyên nhân tử vong. Chính quyền xã Sông Đốc đã tổ chức đến thăm hỏi, đồng thời phối hợp, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

