TP.HCM: Cháy dữ dội trong bãi giữ xe, ô tô 45 chỗ bị thiêu rụi hoàn toàn

Vào thời điểm trên, người dân nghe nhiều tiếng nổ liên tiếp rồi phát hiện đám cháy bùng phát dữ dội tại bãi giữ xe. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen cuồn cuộn bao trùm cả một góc khu dân cư phường An Phú Đông.

Theo báo Thanh Niên, ngày 27/9, Công an phường An Phú Đông cùng Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ cháy tại bãi xe trên đường Nguyễn Thị Nhuần.

Theo thông tin ban đầu, hơn 11 giờ cùng ngày, người dân thấy cháy bên trong bãi xe nằm trên đường Nguyễn Thị Nhuần, phường An Phú Đông (quận 12 cũ), TP.HCM kèm theo tiếng nổ. Đám cháy tỏa khói đen bốc cao, bao trùm cả khu vực khiến khu dân cư nháo nhào.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Dân Việt, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM cùng các đơn vị chi viện đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đã được huy động để tiếp cận và khống chế ngọn lửa từ nhiều phía. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do đám cháy lớn, có nguy cơ cháy lan.

Vụ cháy làm nhiều tài sản bên trong bãi xe bị cháy. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Lực lượng chức năng đã phải phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Thị Nhuần để phục vụ công tác cứu hỏa. Ghi nhận ban đầu 1 chiếc xe du lịch 45 chỗ bị cháy rụi cùng nhiều vỏ lốp xe.

Nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy tại bãi xe trên đường Nguyễn Thị Nhuần đang được công an làm rõ.

