Bão số 10 sẽ trút mưa xối xả xuống miền Trung, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nơi mưa trên 600 mm

Do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), từ chiều 28/9, đất liền các tỉnh Thanh Hoá đến bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 10 - 12, sức gió này có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ nam Quảng Trị đến TP.Huế gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Theo thông tin báo Thanh Niên , Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 10 giờ sáng nay 27/9, tâm bão số 10 (bão Bualoi) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370 km về phía đông nam, cách Đà Nẵng khoảng 740 km về phía đông đông nam. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất cấp 11 - 12, tức là từ 103 - 117 km/giờ, giật cấp 15. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi), từ đêm nay 27/9 đến 30/9, các tỉnh Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 300 mm, có nơi trên 400 mm.

Dự báo khoảng sáng 28/9, bão số 10 đi (bão Bualoi) vào vùng biển miền Trung, khoảng tối đến đêm cùng ngày sẽ đổ bộ Nghệ An - bắc Quảng Trị. Dự báo gió mạnh trên đất liền có khả năng tương đương hoặc lớn hơn cơn bão số 5 (bão Kajiki) năm 2025 đổ bộ Hà Tĩnh với gió mạnh cấp 8 - 10, giật cấp 12 ở đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh.

Riêng khu vực đồng bằng Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 200 - 400 mm, có nơi mưa lớn trên 600 mm.

Mưa lớn trong bão số 10 (bão Bualoi) khiến khu vực Bắc bộ, các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị từ ngày 28 - 30.9 sẽ xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở Bắc bộ như: sông Thao, sông Hoàng Long và các sông nhỏ lên mức báo động 2 - báo động 3; hồ Hòa Bình, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình lên mức báo động 1 - báo động 2 và trên báo động 2, hạ lưu sông Hồng - Thái Bình còn dưới báo động 1.

Tại Thanh Hóa, lũ trên sông Bưởi, thượng lưu sông Mã, sông Chu lên mức báo động 2 - báo động 3, trên báo động 3; hạ lưu sông Mã, sông Chu lên mức báo động 1 - báo động 2.

Tại Nghệ An, lũ thượng lưu sông Cả lên mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3, hạ lưu sông Cả lên trên mức báo động 1.

Tại Hà Tĩnh, lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên mức báo động 2 - báo động 3, sông La lên trên mức báo động 1. Tại Quảng Trị, lũ trên sông Gianh lên mức báo động 1 - báo động 2, sông Kiến Giang lên mức báo động 2 - báo động 3.

Trong công điện ngày 26/9 gửi các bộ, địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chánh văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương ứng phó bão số 10 (bão Bualoi) và mưa lũ, đặc biệt chú ý đến vùng có mưa lớn gây sụt lún, sạt lở bất thường.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ: Xây dựng, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và các địa phương đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn các hoạt động vận tải, du lịch trên biển, ven biển; an toàn giao thông đường bộ, đường biển, đường thủy, đường sắt, đường hàng không; an toàn các hoạt động dầu khí trên biển; an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống truyền tải điện, hệ thống viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong mưa lớn bão số 10 (bão Bualoi).

Nhiều tàu, thuyền tại Gia Lai đã neo đậu tại cảng Quy Nhơn để tránh trú bão. Ảnh: VOV.

Theo thông tin VOV, báo cáo nhanh của Chi cục Thủy sản Gia Lai cho biết, đến 6h cùng ngày, có 141 tàu cá thuộc các xã, phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Bắc, Quy Nhơn, Cát Tiến, Tam Quan, Đề Gi và Phù Mỹ Đông đang nằm trong khu vực nguy hiểm 24 giờ tới (từ 11,5 - 18,5 độ vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 108,0 độ Đông).

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đề nghị các lực lượng khẩn trương thông tin, liên lạc, hướng dẫn để ngư dân và tàu cá di chuyển an toàn, tránh thiệt hại do bão gây ra.