Ấn định ngày xét xử vụ tranh chấp thừa kế tài sản giữa vợ và mẹ cố diễn viên Đức Tiến, tổng giá trị hơn 7,2 tỉ đồng

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM , dự kiến, ngày 13/10, TAND TP.HCM sẽ đưa vụ án dân sự về việc tranh chấp về thừa kế giữa nguyên đơn Nguyễn Bình Phương (vợ ông Hoàng Đức Tiến - cố diễn viên Đức Tiến, hiện đang sinh sống ở Mỹ) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ của cố diễn viên Đức Tiến) ra xét xử sơ thẩm.

Phía nguyên đơn, bị đơn đều có một người đại diện theo ủy quyền và một luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp. Tòa án còn triệu tập 2 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến phiên xét xử.

Cố nghệ sĩ Đức Tiến. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo báo Người Lao Động, theo hồ sơ, đại diện ủy quyền của bà Bình Phương khẳng định gia đình bà từng nhiều lần gửi tiền từ Mỹ về để hỗ trợ Đức Tiến mua đất, xây nhà tại phường Linh Đông (TP Thủ Đức) trước khi cả hai làm đám cưới. Tổng số tiền hỗ trợ được cho là khoảng 50.000 USD. Ngoài ra, bà Phương cũng cho rằng thửa đất ở Long An – dù đứng tên Đức Tiến, nhưng thực chất được mua bằng tiền bà gửi về.

Từ đó, bà Phương giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đề nghị tòa công nhận quyền thừa kế của mình, đồng thời chấp nhận thanh toán lại cho bà Ánh phần giá trị tương đương 2/3 suất thừa kế không phụ thuộc vào di chúc. Bà cũng yêu cầu tòa xác định những người thừa kế gồm: mẹ chồng (bà Ánh) và con gái chung của bà với cố nghệ sĩ (SN 2020).

Ngược lại, bà Nguyễn Ngọc Ánh cho rằng căn nhà tại TP Thủ Đức được chính bà cùng con trai mua năm 2009, chỉ đứng tên Đức Tiến. Khi con trai sang Mỹ định cư cùng vợ vào năm 2011, bà vẫn ở lại, tiếp tục quản lý và đóng thuế cho căn nhà.

Đối với thửa đất ở Long An, bà Ánh cho rằng đây là tài sản chung của vợ chồng bà, vì vậy bà có quyền hưởng một phần trong số 50% di sản của Đức Tiến. Bà cũng đề nghị tòa hủy bỏ di chúc mà Đức Tiến lập tại Mỹ vào tháng 8-2023 (nội dung để lại toàn bộ tài sản cho vợ), với lý do "không phù hợp pháp luật Việt Nam".