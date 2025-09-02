Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã nắm thông tin, giao công an xác minh và sẽ có phản hồi cụ thể. Chính quyền cho biết sẽ làm rõ việc có hay không người dân có hành vi ứng xử không đúng mực khi ngăn cản việc chụp ảnh trước Nhà thờ Lớn.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 31/8, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết chính quyền đã giao cơ quan công an xác minh vụ DJ Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là Ngân 98), bị yêu cầu rời khỏi khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội. Cùng ngày, Ngân 98 đăng tải một clip với nội dung nữ DJ này mặc bộ Việt phục với chiếc mấn đội trên đầu. Khi đang trong khuôn viên Nhà thờ Lớn, nữ DJ này bị một phụ nữ và 2 người đàn ông tiếp cận, cản trở việc chụp ảnh và không cho đi vào trong nhà thờ.

Vụ ồn ào của Ngân 98 ở Nhà thờ Lớn thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ảnh: Báo Người Lao Động. Những người này cho rằng chiếc mấn đội đầu của Ngân 98 vi phạm quy định "không đội mũ" được ghi trên bảng thông báo đặt trước cổng nhà thờ. Trong khi đó nữ DJ Ngân 98 cho rằng mình chỉ đội mấn chứ không đội mũ. Một người đàn ông kiên quyết không cho cô tiếp tục chụp hình, có lời lẽ khá gay gắt. Người đàn ông nói rằng theo bảng quy định đặt bên ngoài nhà thờ, khách tham quan không được mặc váy ngắn, quần ngắn, áo dây, áo ba lỗ; không đội mũ, không hút thuốc, không ăn uống; không dùng đèn flash, điện thoại khi vào bên trong và giữ yên lặng.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, về việc cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, Lương Bằng Quang - bạn trai Ngân 98 cho biết giống như bao người dân khác, anh và Ngân 98 mừng vì nhận được sự quan tâm của chính quyền dành cho vụ việc mà "đối với cá nhân chúng tôi xem là xích mích nhỏ". “Nhưng nhận được sự quan tâm của mọi người, đánh giá rằng việc này liên quan đến hình ảnh du lịch. Đó mới là sự quan tâm lớn để khi cơ quan chức năng vào cuộc, khiến nền du lịch tốt đẹp hơn”, Lương Bằng Quang chia sẻ. Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân. Khi được hỏi về lý do quyết định đăng tải câu chuyện trên mạng xã hội, Lương Bằng Quang cho rằng “một người bình thường cũng sẽ có được câu trả lời”. Nam ca sĩ nói thêm rằng bất cứ người nào khi đặt vào tình huống của Ngân đều sẽ phản ứng, thậm chí còn mạnh hơn. Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998, quê Bình Định cũ, nay là Gia Lai. Cô hoạt động trong vai trò người mẫu ảnh, DJ. Trong sự nghiệp, tên tuổi của Ngân 98 từng gắn với loạt scandal đời tư liên quan đến chuyện ăn mặc táo bạo hay ma túy. Gần đây, ồn ào giữa hot girl Ngân 98 và một người bán hàng ở Cần Thơ nhận được sự quan tâm của dư luận. Phía Sở An toàn thực phẩm TP.HCM có kế hoạch kiểm tra sản phẩm giảm cân của bạn gái Lương Bằng Quang sau khi vướng phải lùm xùm về độ an toàn.

