Người vợ cầu cứu khi bị chồng cùng nhóm người chặn đánh trước nhà

Đời sống 27/08/2025 14:37

Hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy, chị H. bị nhóm người mang theo hung khí chặn lại ngay trước cửa nhà.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 27/8, Công an phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, làm rõ vụ người phụ nữ bị chồng và đôi nam nữ chặn đường, hành hung.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h16 ngày 24/8, chị V.T.H.H. (trú tổ dân phố 1 Lộc Sơn, phường B’Lao) điều khiển xe máy trên đường Trần Phú (phường B’Lao) bất ngờ bị chồng cùng một đôi nam nữ đi trên hai xe máy áp sát, chặn đường. Khi chị H. dừng lại, một phụ nữ lao tới xô ngã, hành hung chị.

Anh Võ Long Hải, chồng chị H., cũng xông vào đánh vợ. Một số người dân đến can ngăn bị nhóm của Hải cầm gậy đe dọa. Sau khoảng 5 phút, nhóm này rời khỏi hiện trường.

 

Người vợ cầu cứu khi bị chồng cùng nhóm người chặn đánh trước nhà - Ảnh 1
Người đàn ông cầm hung khí đe dọa người dân đến can ngăn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lâm Đồng, mmột số người định vào can ngăn nhưng bị ông Hải và 1 thanh niên cầm hung khí rượt đuổi. Về phần ông Hải, mặc dù thấy vợ mình bị đánh, không những không can ngăn, mà còn trực tiếp tác động vật lý với chị H.

Sự việc chị H. bị bà Trâm và ông Hải tác động vật lý kéo dài gần 5 phút, sau đó được một số người dân căn ngăn mới dừng lại. Toàn bộ sự việc xảy ra được camera an ninh ghi lại tường tận, chi tiết.

Sau khi sự việc xảy ra, chị H. được mọi người đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng kiểm tra thương tích và phải nhập viện theo dõi sức khỏe trong 1 ngày. Chị H. hiện đã xuất viện về nhà.

Người vợ cầu cứu khi bị chồng cùng nhóm người chặn đánh trước nhà - Ảnh 2
Chị H. bị nhiều vết trầy xước trên mặt sau khi bị hành hung - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Vụ việc nhanh chóng được chị H. trình báo tới Công an phường B’Lao. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường B’Lao đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và mời chị H. cùng những người liên quan lên làm việc lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Chị H. cho biết: “Trong khoảng 5 phút bị đẩy ngã vào bụi cây ven đường, tôi bị bà Trâm đấm, đá, cào cấu rất nhiều vào mặt, bụng, hông nên không nhớ hết. Còn ông Hải đá tôi 2 cái vào bụng. Lúc đó, tôi chỉ biết vùng vẫy, la hét mong mọi người giúp đỡ nhưng không ai dám giúp".

Theo c H., từ hôm bị đánh đến nay, đã gần 4 ngày trôi qua, nhưng tâm lý chị rất hoảng loạn, lo lắng, bất an. Hiện tại, chị đang nuôi con nhỏ và rất sợ bị 2 người này tiếp tục hành hung nên mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm theo quy định để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho chị.

Danh tính bất ngờ của đối tượng cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng, hé lộ điểm cất giấu

Danh tính bất ngờ của đối tượng cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng, hé lộ điểm cất giấu

Trưa 27/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Công an phường Hòa Cường xác nhận, nghi phạm cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành đã bị bắt trong buổi sáng cùng ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng đánh vợ tin moi mâu thuẫn gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tinh hoa hội tụ vào 16h30 ngày 27/8, 3 con giáp bắc thang đến thành công, may mắn bám gót, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà

Tinh hoa hội tụ vào 16h30 ngày 27/8, 3 con giáp bắc thang đến thành công, may mắn bám gót, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Kể tử ngày mai, thứ Năm 28/8/2025, 3 con giáp 'gánh vàng, gánh bạc' về đầy nhà, công việc 'xuôi chèo mát mái', vận may giăng lối

Kể tử ngày mai, thứ Năm 28/8/2025, 3 con giáp 'gánh vàng, gánh bạc' về đầy nhà, công việc 'xuôi chèo mát mái', vận may giăng lối

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Bàng hoàng bé gái 3 tuổi được mẹ dắt vào viện với con dao cắm vào đầu

Bàng hoàng bé gái 3 tuổi được mẹ dắt vào viện với con dao cắm vào đầu

Thế giới 44 phút trước
Lưu Diệc Phi rạng rỡ đón tuổi 39 sau vướng loạt tin đồn đời tư tới tranh cãi ở giải Bạch Ngọc Lan

Lưu Diệc Phi rạng rỡ đón tuổi 39 sau vướng loạt tin đồn đời tư tới tranh cãi ở giải Bạch Ngọc Lan

Sao quốc tế 52 phút trước
Johnny Trí Nguyễn nhắc đến cô gái MMA 'hạ gục' thanh niên xăm trổ

Johnny Trí Nguyễn nhắc đến cô gái MMA 'hạ gục' thanh niên xăm trổ

Hậu trường 1 giờ 0 phút trước
Từ nay đến Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền vô ào ào, vận may thấm vào người, điềm lành gõ cửa, mọi điều hanh thông

Từ nay đến Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền vô ào ào, vận may thấm vào người, điềm lành gõ cửa, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng 20h ngày mai, thứ Năm 28/8/2025, 3 con giáp con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Đúng 20h ngày mai, thứ Năm 28/8/2025, 3 con giáp con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Người vợ cầu cứu khi bị chồng cùng nhóm người chặn đánh trước nhà

Người vợ cầu cứu khi bị chồng cùng nhóm người chặn đánh trước nhà

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y diện đầm nhà thiết kế Việt

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y diện đầm nhà thiết kế Việt

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Thảm kịch: Đấu sĩ trẻ thiệt mạng sau cú húc của con bò đực khổng lồ khiến hàng nghìn khán giả hoảng loạn

Thảm kịch: Đấu sĩ trẻ thiệt mạng sau cú húc của con bò đực khổng lồ khiến hàng nghìn khán giả hoảng loạn

Video 1 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính cô gái Hà Nội phản đòn, khống chế nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

Danh tính cô gái Hà Nội phản đòn, khống chế nam thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Gọi thu tiền vé, hoảng hốt phát hiện nam hành khách tử vong trên xe giường nằm

Gọi thu tiền vé, hoảng hốt phát hiện nam hành khách tử vong trên xe giường nằm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính bất ngờ của đối tượng cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng, hé lộ điểm cất giấu

Danh tính bất ngờ của đối tượng cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng, hé lộ điểm cất giấu

Nóng: Đã bắt được nghi phạm cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Nóng: Đã bắt được nghi phạm cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Vụ nữ nhi “hạ gục” anh xăm trổ: MMA là võ gì, phụ nữ có nên học?

Vụ nữ nhi “hạ gục” anh xăm trổ: MMA là võ gì, phụ nữ có nên học?

Nguyên nhân ô tô khách 29 chỗ tông loạt xe máy nằm la liệt ở Đồng Nai

Nguyên nhân ô tô khách 29 chỗ tông loạt xe máy nằm la liệt ở Đồng Nai

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Phát hiện thi thể hai thiếu nữ 16 tuổi dưới hồ, để lại lời nhắn cho gia đình ở phòng trọ

Người mẹ bỏ con gái sơ sinh tử vong rồi lên ô tô rời đi có thể xử lý ra sao?

Người mẹ bỏ con gái sơ sinh tử vong rồi lên ô tô rời đi có thể xử lý ra sao?