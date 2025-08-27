Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h16 ngày 24/8, chị V.T.H.H. (trú tổ dân phố 1 Lộc Sơn, phường B’Lao) điều khiển xe máy trên đường Trần Phú (phường B’Lao) bất ngờ bị chồng cùng một đôi nam nữ đi trên hai xe máy áp sát, chặn đường. Khi chị H. dừng lại, một phụ nữ lao tới xô ngã, hành hung chị.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 27/8, Công an phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, làm rõ vụ người phụ nữ bị chồng và đôi nam nữ chặn đường, hành hung.

Anh Võ Long Hải, chồng chị H., cũng xông vào đánh vợ. Một số người dân đến can ngăn bị nhóm của Hải cầm gậy đe dọa. Sau khoảng 5 phút, nhóm này rời khỏi hiện trường.

Người đàn ông cầm hung khí đe dọa người dân đến can ngăn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lâm Đồng, mmột số người định vào can ngăn nhưng bị ông Hải và 1 thanh niên cầm hung khí rượt đuổi. Về phần ông Hải, mặc dù thấy vợ mình bị đánh, không những không can ngăn, mà còn trực tiếp tác động vật lý với chị H.

Sự việc chị H. bị bà Trâm và ông Hải tác động vật lý kéo dài gần 5 phút, sau đó được một số người dân căn ngăn mới dừng lại. Toàn bộ sự việc xảy ra được camera an ninh ghi lại tường tận, chi tiết.

Sau khi sự việc xảy ra, chị H. được mọi người đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng kiểm tra thương tích và phải nhập viện theo dõi sức khỏe trong 1 ngày. Chị H. hiện đã xuất viện về nhà.

Chị H. bị nhiều vết trầy xước trên mặt sau khi bị hành hung - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Vụ việc nhanh chóng được chị H. trình báo tới Công an phường B’Lao. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường B’Lao đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và mời chị H. cùng những người liên quan lên làm việc lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Chị H. cho biết: “Trong khoảng 5 phút bị đẩy ngã vào bụi cây ven đường, tôi bị bà Trâm đấm, đá, cào cấu rất nhiều vào mặt, bụng, hông nên không nhớ hết. Còn ông Hải đá tôi 2 cái vào bụng. Lúc đó, tôi chỉ biết vùng vẫy, la hét mong mọi người giúp đỡ nhưng không ai dám giúp".

Theo c H., từ hôm bị đánh đến nay, đã gần 4 ngày trôi qua, nhưng tâm lý chị rất hoảng loạn, lo lắng, bất an. Hiện tại, chị đang nuôi con nhỏ và rất sợ bị 2 người này tiếp tục hành hung nên mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm theo quy định để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho chị.