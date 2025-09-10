Vặn ga khi ngồi trên xe máy, bé trai 7 tuổi tử vong

Đời sống 10/09/2025 16:13

Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn phường Lào Cai khiến một cháu nhỏ tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều 10/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Ngô Văn Nhất, Chủ tịch UBND phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai), cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hy hữu - bé trai 7 tuổi tự vặn tay ga xe máy, dẫn tới xe lao vào vỉa hè khiến nạn nhân tử vong.

Cụ thể, vào lúc 12h40 cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thính (50 tuổi, trú tại thôn Hồng Sơn, phường Lào Cai) điều khiển xe máy biển số 17N1-07.xx chở theo cháu là N.Q.H. (7 tuổi) đi mua hoa quả tại khu vực chợ du lịch Lào Cai. Đi đến chợ trên đường Dã Tượng, ông Thính xuống mua đồ.

Vặn ga khi ngồi trên xe máy, bé trai 7 tuổi tử vong - Ảnh 1
Hình ảnh cháu H. vít tay ga khiến xe máy lao nhanh trên đường - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khi mua đồ xong, ông Thính định điều khiển xe máy đi về nhưng bấm đề xe không nổ máy. Ông Thính dùng chân đạp máy, lúc này cháu H. nhảy lên xe ngồi và vít tay ga, bất ngờ xe máy chạy, ông Thính cố giữ xe lại nhưng cả người và xe vẫn lao nhanh về phía trước.

"Lúc đó chiếc xe lao nhanh trên đường. Khi xe chạy đến trước cửa số nhà 28 Ngô Văn Sở thì đâm vào vỉa hè. Hậu quả cháu H. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng", ông Ngô Văn Nhất thông tin.

Vặn ga khi ngồi trên xe máy, bé trai 7 tuổi tử vong - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn khiến cháu bé tử vong thương tâm - Ảnh: Báo Lao Động

Theo lãnh đạo địa phương, sau khi xảy ra sự việc, chính quyền đã phối hợp cùng công an tới hiện trường bảo vệ, khám nghiệm và làm rõ vụ tai nạn.

"Chúng tôi cũng sẽ lập đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình cháu bé. Đây là sự việc hy hữu hết sức thương tâm", ông Nhất chia sẻ thêm.

Xúc động lễ tưởng niệm 67 người dân Làng Nủ tử vong do lũ quét trong bão Yagi

Xúc động lễ tưởng niệm 67 người dân Làng Nủ tử vong do lũ quét trong bão Yagi

Ngày 10/9, tại xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai, chính quyền địa phương và người dân tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân thôn Làng Nủ bị thiệt mạng do bão số 3 (Yagi).

