'Đông cung' Bành Tiểu Nhiễm lên tiếng xin lỗi sau khi bị chê EQ thấp

Sao quốc tế 28/01/2026 13:33

Mới đây, Bành Tiểu Nhiễm trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi bị chỉ trích vì cách trả lời một bình luận của người hâm mộ.

Mới đây, một fan để lại lời nhắn dành cho Bành Tieeut Nhiễm: “Chị ơi, chị có thể chúc em một câu vì ngày mai phải tăng ca không?”, và nữ diễn viên đáp lại: “Chúc bạn ngày nào cũng tăng ca”.

Câu trả lời tưởng chừng mang tính hài hước này nhanh chóng gây tranh cãi. Nhiều cư dân mạng cho rằng phản hồi của Bành Tiểu Nhiễm thiếu tinh tế, bị đánh giá là “EQ thấp” (EQ là khả năng hiểu, kiểm soát cảm xúc của mình và ứng xử tốt với cảm xúc của người khác) không phù hợp với hình ảnh một nghệ sĩ trước công chúng.

'Đông cung' Bành Tiểu Nhiễm lên tiếng xin lỗi sau khi bị chê EQ thấp - Ảnh 1

Không ít ý kiến gay gắt cho rằng, nghệ sĩ nên thận trọng hơn trong phát ngôn, đặc biệt với người hâm mộ - những người luôn dành tình cảm và sự ủng hộ lâu dài. Một số bình luận còn cho rằng nếu không giỏi giao tiếp, nghệ sĩ nên hạn chế tương tác trực tiếp hoặc giao tài khoản cho ekip quản lý.

Trước làn sóng chỉ trích, Bành Tiểu Nhiễm đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Trong chia sẻ của mình, nữ diễn viên bày tỏ sự cảm ơn đối với fan, đồng thời thừa nhận bản thân cần ý thức rõ hơn về sức lan tỏa của lời nói. Cô cho biết trong những tương tác tưởng như nhẹ nhàng, mình đã vô tình xem nhẹ ranh giới và trách nhiệm của một người của công chúng.

“Sau này, tôi sẽ thận trọng hơn trong mỗi lần tương tác công khai, nói năng cẩn trọng, nắm chắc chừng mực, không để thiện ý bị hiểu sai, cũng không để bất kỳ ai vì mình mà bị tổn thương”, Bành Tiểu Nhiễm viết.

'Đông cung' Bành Tiểu Nhiễm lên tiếng xin lỗi sau khi bị chê EQ thấp - Ảnh 2

Đáng chú ý, fan - người trực tiếp nhận câu trả lời gây tranh cãi cũng lên tiếng làm rõ sự việc. Theo chia sẻ từ người này, đây vốn chỉ là cách trêu đùa quen thuộc giữa hai bên, bởi trước đó họ thường xuyên tương tác theo kiểu hài hước. Fan khẳng định Bành Tiểu Nhiễm luôn quan tâm và bảo vệ mình, thậm chí từng đứng ra bênh vực khi người này bị công kích trên mạng.

