Bành Tiểu Nhiễm diện sườn xám hóa thân thành mỹ nhân dân quốc

13/01/2026

Mới đây, loạt hình ảnh của Bành Tiểu Nhiễm trong tạo hình sườn xám mang phong cách dân quốc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả yêu phim Hoa ngữ.

Bành Tiểu Nhiễm xuất hiện với diện mạo cổ điển, tái hiện rõ nét vẻ đẹp đặc trưng của mỹ nhân thập niên xưa, vừa nền nã vừa quyến rũ.

Trong bộ sườn xám ôm sát, Bành Tiểu Nhiễm khoe trọn vóc dáng thanh tú cùng đường nét cơ thể cân đối. Thiết kế mang tông màu trầm, họa tiết mang hơi hướng cổ điển giúp tổng thể tạo hình thêm phần sang trọng, đúng tinh thần dân quốc. Phần cổ áo cao, tay ngắn và đường xẻ vừa phải góp phần tôn lên vẻ đẹp kín đáo nhưng không kém phần cuốn hút của nữ diễn viên.

Bành Tiểu Nhiễm diện sườn xám hóa thân thành mỹ nhân dân quốc - Ảnh 1Bành Tiểu Nhiễm diện sườn xám hóa thân thành mỹ nhân dân quốc - Ảnh 2Bành Tiểu Nhiễm diện sườn xám hóa thân thành mỹ nhân dân quốc - Ảnh 3Bành Tiểu Nhiễm diện sườn xám hóa thân thành mỹ nhân dân quốc - Ảnh 4

Không chỉ gây ấn tượng ở trang phục, Bành Tiểu Nhiễm còn được khen ngợi nhờ thần thái phù hợp với tạo hình. Kiểu tóc uốn gợn sóng, búi thấp mang phong cách xưa kết hợp lối trang điểm nhẹ nhàng giúp gương mặt cô toát lên vẻ dịu dàng, hoài cổ. Ánh mắt trầm lắng cùng biểu cảm tiết chế khiến nhiều khán giả liên tưởng đến hình ảnh các mỹ nhân dân quốc thường xuất hiện trong phim truyền hình và điện ảnh Trung Quốc.

 

Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều ý kiến nhận xét rằng Bành Tiểu Nhiễm đặc biệt phù hợp với tạo hình mang màu sắc cổ điển. 

Bành Tiểu Nhiễm diện sườn xám hóa thân thành mỹ nhân dân quốc - Ảnh 5Bành Tiểu Nhiễm diện sườn xám hóa thân thành mỹ nhân dân quốc - Ảnh 6Bành Tiểu Nhiễm diện sườn xám hóa thân thành mỹ nhân dân quốc - Ảnh 7

Hiện tại, phía Bành Tiểu Nhiễm chưa công bố thông tin cụ thể về việc loạt tạo hình này có liên quan đến dự án phim mới hay chỉ là bộ ảnh thời trang. Dù vậy, màn xuất hiện trong sườn xám vẫn đủ để nữ diễn viên trở thành tâm điểm chú ý, đồng thời khơi gợi sự kỳ vọng của khán giả đối với những vai diễn dân quốc mà cô có thể đảm nhận trong thời gian tới.

Điều khiến tác phẩm thu hút sự chú ý không phải là nội dung hấp dẫn, mà là mức điểm Douban mở màn chỉ 4.8, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng đặt vào dàn diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ lớn.

