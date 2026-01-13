Bành Tiểu Nhiễm diện sườn xám hóa thân thành mỹ nhân dân quốc

Trong bộ sườn xám ôm sát, Bành Tiểu Nhiễm khoe trọn vóc dáng thanh tú cùng đường nét cơ thể cân đối. Thiết kế mang tông màu trầm, họa tiết mang hơi hướng cổ điển giúp tổng thể tạo hình thêm phần sang trọng, đúng tinh thần dân quốc. Phần cổ áo cao, tay ngắn và đường xẻ vừa phải góp phần tôn lên vẻ đẹp kín đáo nhưng không kém phần cuốn hút của nữ diễn viên.

Không chỉ gây ấn tượng ở trang phục, Bành Tiểu Nhiễm còn được khen ngợi nhờ thần thái phù hợp với tạo hình. Kiểu tóc uốn gợn sóng, búi thấp mang phong cách xưa kết hợp lối trang điểm nhẹ nhàng giúp gương mặt cô toát lên vẻ dịu dàng, hoài cổ. Ánh mắt trầm lắng cùng biểu cảm tiết chế khiến nhiều khán giả liên tưởng đến hình ảnh các mỹ nhân dân quốc thường xuất hiện trong phim truyền hình và điện ảnh Trung Quốc.

Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều ý kiến nhận xét rằng Bành Tiểu Nhiễm đặc biệt phù hợp với tạo hình mang màu sắc cổ điển.

Hiện tại, phía Bành Tiểu Nhiễm chưa công bố thông tin cụ thể về việc loạt tạo hình này có liên quan đến dự án phim mới hay chỉ là bộ ảnh thời trang. Dù vậy, màn xuất hiện trong sườn xám vẫn đủ để nữ diễn viên trở thành tâm điểm chú ý, đồng thời khơi gợi sự kỳ vọng của khán giả đối với những vai diễn dân quốc mà cô có thể đảm nhận trong thời gian tới.