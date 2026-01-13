Rộ tin Ngô Thiến 'gương vỡ lại lành' với chồng cũ, fan bất ngờ đòi 'thoát fan'

Dù đã ly hôn gần 4 năm, nhưng sự thân mật và tần suất xuất hiện chung dày đặc của cặp đôi đã dấy lên nghi vấn tái hợp. Tuy nhiên, thay vì chúc phúc, dư luận lại đang phản ứng cực kỳ gay gắt.

Cách đây 2 năm, Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm tuyên bố ly hôn vào đúng ngày Valentine, cô đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng. Khán giả xót xa cho một "nữ thần thanh xuân" đã đánh đổi cả sự nghiệp rực rỡ để lui về làm mẹ trong bóng tối, đổi lại chỉ là sự lạnh lùng và thái độ "giấu vợ như giấu tà" của Trương Vũ Kiếm. Chính vì vậy, khi những hình ảnh cả hai cùng đi siêu thị tại Vũ Hán hay mới nhất là chuyến du lịch Bắc Âu bị rò rỉ, niềm tin của người hâm mộ đã bị dội một gáo nước lạnh. Trên các diễn đàn, nhiều người tuyên bố: "Nếu Ngô Thiến thực sự quay lại với người đàn ông từng không dám thừa nhận cô ấy, chúng tôi sẽ không bao giờ đứng ra bảo vệ cô ấy thêm một lần nào nữa."

Trương Vũ Kiếm từng bị gán mác "tra nam" khi thản nhiên thả thính người khác trên show truyền hình, xây dựng hình tượng độc thân khi vợ đang mang thai và chăm con nhỏ. Việc Ngô Thiến liên tục bị bắt gặp đi riêng với chồng cũ khiến fan cảm thấy sự đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ mà họ dành cho cô bấy lâu nay trở nên vô nghĩa.

Một bộ phận khán giả bình luận đầy cay đắng: "Chúng tôi yêu thương vì cô ấy mạnh mẽ dứt áo ra đi, chứ không phải để xem cô ấy diễn cảnh gương vỡ lại lành với một người không xứng đáng." Thậm chí, nhiều fan lâu năm còn khẳng định sẽ tẩy chay các dự án phim sắp tới của cô nếu tin đồn tái hợp là thật. Dù nhiều người cho rằng đây là hành động hi sinh của Ngô Thiến khi gạt bỏ cái tôi để vì con cái nhưng dường như lời giải thích này không đủ sức nặng đối với netizen. Sự ăn ý "quá mức" và khoảng cách địa lý sát sao giữa nơi làm việc của Trương Vũ Kiếm và nhà riêng của Ngô Thiến càng làm tăng thêm nghi vấn về việc họ đã thực sự quay lại sống chung. Hiện tại, phía Ngô Thiến vẫn giữ im lặng trước tâm bão. Tuy nhiên, sự im lặng này đang đẩy cô vào một cuộc khủng hoảng danh tiếng mới.

Bắt gặp Ngô Thiến đi mua sắm cùng chồng cũ, nghi vấn chuẩn bị tái hợp? Vừa qua, một cư dân mạng đăng tải hình ảnh bắt gặp Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm đi siêu thị cùng nhau.

