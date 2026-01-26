Ngô Ngạn Tổ thừa nhận bản thân trước đó khá ích kỷ, tự cho mình là trung tâm

Ngô Ngạn Tổ mới đây gây chú ý khi tham gia chương trình trò chuyện. Tại đây, nam diễn viên có những chia sẻ về chuyện hôn nhân, gia đình.

Ngô Ngạn Tổ mới đây gây chú ý khi tham gia chương trình trò chuyện. Tại đây, nam diễn viên có những chia sẻ về chuyện hôn nhân, gia đình.

Khi được MC phỏng đoán là người coi trọng gia đình, Ngô Ngạn Tổ thẳng thắn chia sẻ anh trước đây vốn là người ích kỷ. Chỉ sau khi con, tài tử mới thay đổi tính tình. "Sau khi kết hôn thì thật ra tôi không có thay đổi gì quá lớn. Nhưng từ khi có con gái thì tôi hoàn toàn khác. Trước đây có thể nói tôi khá ích kỷ, tự cho mình là trung tâm, chỉ nghĩ cho bản thân. Nhưng bây giờ, mỗi quyết định của tôi đều là vì gia đình", ngôi sao họ Ngô trải lòng.

 

Ngô Ngạn Tổ thừa nhận bản thân trước đó khá ích kỷ, tự cho mình là trung tâm - Ảnh 1

Sinh năm 1974, Ngô Ngạn Tổ là diễn viên gốc Á thành công bậc nhất Hollywood. Diễn viên kết hôn với Lisa S. vào năm 2010, cặp đôi có một con gái tên Raven. Sau khi kết hôn, Ngô Ngạn Tổ vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Tài tử đôi khi cũng chia sẻ về đời sống gia đình trên mạng xã hội. Tháng 5 năm ngoái, anh công khai ảnh chụp chung với con gái, kèm lời nhắn: "Chớp mắt một cái Raven đã 12 tuổi rồi, bảo bối của tôi mãi mãi là niềm tự hào lớn nhất".

Ngô Ngạn Tổ thời gian qua cũng tích cực hoạt động trên Xiaohongshu (một nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc). Nam diễn viên từng chia sẻ về việc vướng rắc rối khi đang dạo chơi tại Thượng Hải. Anh bị một cô gái hiểu lầm là "biến thái", đang cố tình chụp ảnh mình mà không có sự cho phép.

Ngô Ngạn Tổ thừa nhận bản thân trước đó khá ích kỷ, tự cho mình là trung tâm - Ảnh 2

Nam diễn viên sau đó phải chủ động đưa tài khoản mạng xã hội ra để chứng minh mình là diễn viên nổi tiếng.

Vừa hoạt động kinh doanh, Ngô Ngạn Tổ liền gây tranh cãi khóa học dạy nói tiếng Anh giao tiếp

Vừa hoạt động kinh doanh, Ngô Ngạn Tổ liền gây tranh cãi khóa học dạy nói tiếng Anh giao tiếp

Tài tử Ngô Ngạn Tổ gần đây gây bất ngờ với công chúng xứ tỷ dân, khi anh công bố hoạt động kinh doanh mới nhất, đó là bán những khóa học dạy nói tiếng Anh giao tiếp. Ngô Ngạn Tổ hứa hẹn giúp người dùng có thể nói tiếng Anh với ngữ điệu và phát âm chuẩn như người bản ngữ.

