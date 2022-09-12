'Đệ nhất mỹ nam Hong Kong' Ngô Ngạn Tổ gây tranh cãi với tạo hình Tôn Ngộ Không

Sao quốc tế 12/09/2022 11:14

Mới đây, bộ phim "American Born Chinese" do Disney sản xuất đã "trình làng" trailer đầu tiên với tạo hình các nhân vật gây tranh cãi.

Mới đây, trang Collider đưa tin, phim truyền hình American Born Chinese ra mắt trailer tại buổi giới thiệu dự án mới của Disney. Đây cũng là lần đầu tạo hình Tôn Ngộ Không do Ngô Ngạn Tổ và Quan Âm Bồ Tát do Dương Tử Quỳnh đóng được công bố.

Cụ thể, Tôn Ngộ Không của Ngô Ngạn Tổ mặc trang phục màu xanh thay vì màu vàng đỏ truyền thống. Tạo hình nhân vật khá giống với phiên bản của Trương Vệ Kiện. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không đóng vai trò kẻ phản diện khi đại náo thiên cung và mang lại những xáo trộn trong cuộc sống của nam chính Vương Cẩn.

Trailer của phim mang màu sắc vui tươi, với những pha hành động phép thuật đẹp mắt. Khán giả có dịp gặp lại các nhân vật quen thuộc trong Tây du ký như Quan Âm Bồ Tát, Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương nhưng với tính cách và thân phận mới.

'Đệ nhất mỹ nam Hong Kong' Ngô Ngạn Tổ gây tranh cãi với tạo hình Tôn Ngộ Không - Ảnh 1

American Born Chinese được chuyển thể từ tác phẩm truyện tranh của Dương Cẩn Luân. Phim thuộc thể loại giả tưởng, hài, hành động. American Born Chinese xoay quanh việc Vương Cẩn, cậu học sinh cấp 2 người Mỹ gốc Hoa, vô tình bị cuốn vào những trận chiến trong thần thoại Trung Quốc sau khi kết bạn với Ngụy Sâm - học sinh chuyển trường, có thân thế bí ẩn.

Dương Tử Quỳnh diễn Quan Âm Bồ Tát. Cô che giấu thân phận dưới vỏ bọc dì của Ngụy Sâm, thường xuyên giúp đỡ cháu trai giải quyết những rắc rối ở trường trung học. Tạo hình Quan Âm Bồ Tát của Dương Tử Quỳnh được đánh giá là có nét mạnh mẽ, nhưng mang hướng hiện đại, để phù hợp với bối cảnh nhân vật.

'Đệ nhất mỹ nam Hong Kong' Ngô Ngạn Tổ gây tranh cãi với tạo hình Tôn Ngộ Không - Ảnh 2

Vai nam chính Vương Cẩn và Ngụy Sâm được giao cho hai diễn viên trẻ Ben Wang, Jim Liu. Dương Nhạn Nhạn và Hoàng Kinh Hán kết hợp để trở thành cha mẹ của Jin Wang trên màn ảnh. Trong khi Quan Kế Uy đóng vai Freddy Wong - nhân vật hư cấu trong bộ phim sitcom nổi tiếng vào những năm 1990.

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