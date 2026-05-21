Nhận cuộc điện thoại đòi tiền 'chuộc chồng', vợ trẻ gọi cả dòng họ đến và cái kết bẽ bàng

Tâm sự gia đình 21/05/2026 22:45

Hôm ấy tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của chồng. Trước đó một ngày, anh ta có nói phải đi công tác nên soạn đồ mang đi. Không ngờ người ở đầu bên kia là người khác.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đẩy gia đình vào tình cảnh này. Nhưng tuỳ cơ ứng biến, tôi chỉ bảo vệ chồng khi anh ta xứng đáng. Còn đối với người đàn ông bội bạc, tôi không tiếc một chút nào.

Chồng tôi là người ít tài nhiều tật. Làm đàn ông nhưng tháng nào cũng chỉ kiếm được vài triệu, chưa kể tính lại gia trưởng, luôn đòi hỏi vợ phải chuẩn từng chút một. Thú thật với mọi người, lâu nay chồng tôi có máu lô đề, cũng từng có một lần đánh vợ vì chuyện tiền bạc. Nhưng tôi thương các con, lại nghĩ anh ta chưa ngoại tình nên có thể vẫn còn tình cảm với vợ.

Thế nhưng càng ngày, chồng tôi càng sinh thêm nhiều tật xấu. Anh ta chẳng chịu thay đổi, đã vậy còn khiến cả nhà xấu đến ê chề.

Hôm ấy tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của chồng. Trước đó một ngày, anh ta có nói phải đi công tác nên soạn đồ mang đi. Không ngờ người ở đầu bên kia là người khác. Tôi vừa nghe máy, anh ta đã dọa: "Chồng cô dụ dỗ vợ tôi, hai người đang trong nhà nghỉ. Cô muốn chuộc chồng về thì cầm 20 triệu đến đây. Còn không, tôi sẽ phát trực tiếp cho nhà cô không còn mặt mũi nào nhìn ai".

Nhận cuộc điện thoại đòi tiền 'chuộc chồng', vợ trẻ gọi cả dòng họ đến và cái kết bẽ bàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe xong cuộc điện thoại ấy, tôi thừ người ra. Tiền thì tôi có, nhưng chồng tôi không đáng để tôi làm vậy. Thế rồi nhận được địa chỉ, tôi thuê một chiếc xe to, đi thẳng về nhà bố mẹ chồng rồi đưa cả anh em và bố mẹ nhà chồng đến tận nơi, chứng kiến chuyện xấu hổ mà con trai của họ đã làm.

Thấy nhà tôi đi hơn chục người, hai vợ chồng nhà kia vội vàng bỏ chạy. Còn chồng tôi xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên. Sau sự việc hôm ấy, tôi đã lên tòa xin đơn ly hôn nhưng vẫn chưa ký. Hàng ngày, chồng tôi vẫn cầu xin vợ bỏ qua mọi chuyện. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không? Dù là phụ nữ nhưng tôi vẫn rất yếu đuối, lại thương con còn quá nhỏ. Tôi có nên cho chồng một cơ hội không mọi người?

Hơi một tí là xúi con gái bỏ chồng, nỗi hận đàn ông của mẹ tôi đã đẩy con rể vào đường cùng

Hơi một tí là xúi con gái bỏ chồng, nỗi hận đàn ông của mẹ tôi đã đẩy con rể vào đường cùng

Ra trường hai năm thì tôi có bạn trai. Người đầu tiên tôi dẫn về thì mẹ chê trẻ con. Người thứ hai mẹ chê là lương bèo. Người thứ ba mẹ chê gia đình phức tạp… Tôi nản không yêu ba bốn năm trời.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Con trai dẫn mẹ đơn thân về đòi cưới, vừa nhìn thấy mặt đối phương, bố 'run rẩy' đến lăn ra ngất

Con trai dẫn mẹ đơn thân về đòi cưới, vừa nhìn thấy mặt đối phương, bố 'run rẩy' đến lăn ra ngất

Tâm sự Eva 40 phút trước
Trời nắng như đổ lửa nhưng ngày nào em chồng cũng mặc áo dài, tình cờ thấy cô ấy vén lên, tôi 'sửng sốt'

Trời nắng như đổ lửa nhưng ngày nào em chồng cũng mặc áo dài, tình cờ thấy cô ấy vén lên, tôi 'sửng sốt'

Tâm sự 55 phút trước
Bị ép rửa 10 mâm cỗ, nàng dâu đập tan tành rồi buông một câu khiến mẹ chồng lập tức xuống nước

Bị ép rửa 10 mâm cỗ, nàng dâu đập tan tành rồi buông một câu khiến mẹ chồng lập tức xuống nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Nhận cuộc điện thoại đòi tiền 'chuộc chồng', vợ trẻ gọi cả dòng họ đến và cái kết bẽ bàng

Nhận cuộc điện thoại đòi tiền 'chuộc chồng', vợ trẻ gọi cả dòng họ đến và cái kết bẽ bàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp', vợ bám theo rồi âm thầm gọi một cú điện thoại đủ làm anh sốc nặng

Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp', vợ bám theo rồi âm thầm gọi một cú điện thoại đủ làm anh sốc nặng

Ngoại tình 1 giờ 40 phút trước
Thấy chồng lưu tên mình là 'con đỉa' trong danh bạ, vợ căm hận và 'phản công' bằng một kế hoạch khó quên

Thấy chồng lưu tên mình là 'con đỉa' trong danh bạ, vợ căm hận và 'phản công' bằng một kế hoạch khó quên

Tâm sự Eva 1 giờ 55 phút trước
Cố gắng mãi vẫn chưa có bầu, vợ lặng người khi phát hiện giấy phẫu thuật trong túi chồng, sự thật chết lặng được phơi bày

Cố gắng mãi vẫn chưa có bầu, vợ lặng người khi phát hiện giấy phẫu thuật trong túi chồng, sự thật chết lặng được phơi bày

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước
Bị mẹ chồng dàn trận vu khống ngoại tình và cú bẻ lái "phút 90" khiến cả nhà đứng hình

Bị mẹ chồng dàn trận vu khống ngoại tình và cú bẻ lái "phút 90" khiến cả nhà đứng hình

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước
Hơi một tí là xúi con gái bỏ chồng, nỗi hận đàn ông của mẹ tôi đã đẩy con rể vào đường cùng

Hơi một tí là xúi con gái bỏ chồng, nỗi hận đàn ông của mẹ tôi đã đẩy con rể vào đường cùng

Tâm sự gia đình 6 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/5/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 22/5/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 22/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Sáu 22/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Giá vàng hôm nay, ngày 21/5/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 163 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/5/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 163 triệu đồng/lượng

Loại quả có bề ngoài "xấu xí" nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến lại cực thơm ngon

Loại quả có bề ngoài "xấu xí" nhưng bổ ngang ngửa nhân sâm, tổ yến lại cực thơm ngon

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng hở tí là đòi trả về nhà, bố vợ cao tay 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Chồng hở tí là đòi trả về nhà, bố vợ cao tay 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Bị ép rửa 10 mâm cỗ, nàng dâu đập tan tành rồi buông một câu khiến mẹ chồng lập tức xuống nước

Bị ép rửa 10 mâm cỗ, nàng dâu đập tan tành rồi buông một câu khiến mẹ chồng lập tức xuống nước

Hơi một tí là xúi con gái bỏ chồng, nỗi hận đàn ông của mẹ tôi đã đẩy con rể vào đường cùng

Hơi một tí là xúi con gái bỏ chồng, nỗi hận đàn ông của mẹ tôi đã đẩy con rể vào đường cùng

Gai mắt với cô em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng sốc

Gai mắt với cô em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng sốc

Vợ chính thất lẳng lặng nhường chồng, sáng hôm sau tiểu tam lao đến quỳ sụp van xin

Vợ chính thất lẳng lặng nhường chồng, sáng hôm sau tiểu tam lao đến quỳ sụp van xin

Chấp nhận lấy người vợ câm, đêm tân hôn, chú rể vỡ òa khi nghe vợ bập bẹ nói vẻn vẹn 3 chữ

Chấp nhận lấy người vợ câm, đêm tân hôn, chú rể vỡ òa khi nghe vợ bập bẹ nói vẻn vẹn 3 chữ