Máy bay Vietnam Airlines quay đầu khẩn cấp, cứu hành khách nguy kịch

Đời sống 26/01/2026 17:11

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, một chuyến bay đi nước ngoài của hãng vừa phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp tại TPHCM để cấp cứu hành khách gặp vấn đề về sức khỏe.

Theo thông tin từ VnExpress, chuyến bay VN31 có hành trình TPHCM - Frankfurt (Đức), khởi hành lúc 0h05 ngày 26/1. Sau khoảng 37 phút cất cánh, phi hành đoàn phát hiện một nữ hành khách quốc tịch Tây Ban Nha có triệu chứng co giật và nôn ra máu.

Tổ bay lập tức kêu gọi hỗ trợ y tế và tìm được 2 hành khách là bác sĩ trên chuyến bay. Hai người này trực tiếp sơ cứu và khuyến cáo cần quay đầu hạ cánh để đưa người bệnh đi cấp cứu.

Máy bay Vietnam Airlines quay đầu khẩn cấp, cứu hành khách nguy kịch - Ảnh 1
Chuyến bay VN31 phải trở lại sân bay Tân Sơn Nhất để cấp cứu hành khách - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khi đánh giá tình trạng sức khỏe hành khách và ý kiến chuyên môn của các bác sĩ, cơ trưởng đã quyết định cho máy bay quay lại TPHCM. Tổ bay liên hệ với trung tâm điều hành và đơn vị mặt đất để chuẩn bị phương án hỗ trợ y tế.

Lúc 1h39, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Hành khách được bàn giao cho lực lượng y tế để cấp cứu và điều trị, có người thân và nhân viên hãng bay đi kèm.

Sau đó, phi hành đoàn cho chuyến bay cất cánh trở lại lúc 3h04 cùng ngày.

Việc quay đầu lại sân bay khởi hành khiến chuyến bay chậm khoảng 2 giờ 55 phút so với kế hoạch, đồng thời ảnh hưởng đến việc nối chuyến của một số hành khách.

Tuy nhiên, theo Vietnam Airlines, quyết định quay đầu được toàn bộ hành khách trên chuyến bay chia sẻ và đồng thuận để cứu tính mạng của hành khách gặp nạn.

Từ khóa:   Vietnam Airlines cứu người tin moi

