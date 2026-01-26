Giá vàng hôm nay, ngày 26/1/2026: Thế giới tăng mạnh, vàng SJC tăng thêm 3 triệu đồng/lượng

Đời sống 26/01/2026 09:10

Hôm nay, ngày 26/1/2026 giá vàng thế giới tăng mạnh khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới, không chỉ lập đỉnh mới mà còn vượt xa mốc dự báo 5.000 USD/ounce.

 

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 2,2 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 174,6 triệu đồng, bán ra 176,5 triệu đồng. ACB tăng giá mua vào thêm 3 triệu đồng mỗi lượng, lên 174,5 triệu đồng; còn chiều bán ra tăng thêm 2,8 triệu đồng, lên 176,5 triệu đồng.

Công ty Phú Quý tăng giá mua vàng miếng 2,3 triệu đồng, lên 173,8 triệu đồng; còn giá bán ra tăng 2,2 triệu đồng, lên 176,5 triệu đồng… Trong 7 ngày qua, vàng miếng SJC đã tăng tổng cộng 11,5 triệu đồng/lượng và liên tục phá các mức cao kỷ lục chưa từng có.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh thêm 2,5 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 173 triệu đồng, bán ra 176 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 173 triệu đồng, bán ra 175,6 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 26/1/2026: Thế giới tăng mạnh, vàng SJC tăng thêm 3 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng SJC trong nước. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, lúc 7 giờ 20 ngày 26/1 - theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay mở cửa giao dịch trên thị trường quốc tế đã leo lên 5.040 USD/ounce, tăng hơn 40 USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần trước.

Chỉ trong khoảng 1 tháng qua, giá vàng thế giới đã tăng gần 500 USD/ounce, tương đương khoảng 11%, lên mức được xem là khó tin. Mốc 5.000 USD/ounce từng được nhiều tổ chức phân tích dự báo cho cả năm 2026 nhưng chỉ ngay trong tháng đầu năm, giá vàng đã vượt qua ngưỡng này.

Dù xu hướng tăng vẫn đang chiếm ưu thế, giới phân tích bắt đầu phát đi những cảnh báo rủi ro khi giá vàng leo thang quá nhanh trong thời gian ngắn.

Khảo sát mới nhất của Kitco về xu hướng giá vàng tuần tới cho thấy tâm lý lạc quan vẫn chiếm đa số. Tại cuộc khảo sát ở Phố Wall với 15 chuyên gia phân tích tham gia, 80% dự báo giá vàng tiếp tục tăng, 7% cho rằng giá sẽ giảm và 13% nhận định giá đi ngang.

Ở nhóm dự báo giá vàng giảm, ông Alex Kuptsikevich – nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro – cho rằng đà tăng hiện tại có thể sớm chững lại. Theo ông, giá vàng tăng mạnh thời gian qua được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị, các rủi ro tài chính, xu hướng lãi suất giảm và dòng vốn rút khỏi các thị trường khác.

Ông Alex Kuptsikevich phân tích: Khi lãi suất hạ thấp, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các loại tài sản thay thế. Trong bối cảnh cổ phiếu đang bị mua quá mức, Bitcoin giảm sức hấp dẫn do biên độ biến động giá thu hẹp, kim loại quý trở thành kênh đầu tư nổi bật. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng những đợt bùng nổ mạnh mẽ sau giai đoạn tăng trưởng kéo dài thường là "động lực cuối" trước khi thị trường toàn cầu bước vào chu kỳ điều chỉnh.

