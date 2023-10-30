Từng là nam thần 'đẹp như tạc tượng' một thời, Ngô Ngạn Tổ khiến dân tình thất vọng vì vẻ ngoài 'xấu nhất sự nghiệp'

Sao quốc tế 30/10/2023 14:33

Sau khi "khuấy đảo" nền tảng Disney+ với bộ phim mới lạ lấy cảm hứng từ Tây Du Ký, nam thần Ngô Ngạn Tổ đã có dịp về lại thị trường Hoa ngữ để đóng phim.

Trong dự án điện ảnh mới mang tên Giải Mã, nhan sắc và tạo hình của Ngô Ngạn Tổ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, thế nhưng lại theo chiều hướng không mấy tích cực.

Cụ thể, Ngô Ngạn Tổ lần này sẽ đóng phim với Lưu Hạo Nhiên. Xuất hiện trên phim trường, bộ dạng của chàng nam thần năm nào giờ xuống cấp trầm trọng. Gương mặt của Ngô Ngạn Tổ còn bị nhận xét là có phần khác lạ, có dấu hiệu "thời gian" chứ không còn điển trai như trước.

Từng là nam thần 'đẹp như tạc tượng' một thời, Ngô Ngạn Tổ khiến dân tình thất vọng vì vẻ ngoài 'xấu nhất sự nghiệp' - Ảnh 1

 

Ngay sau khi loạt ảnh được lan truyền khắp cõi mạng, nhiều người đã bày tỏ sự nuối tiếc dành cho Ngô Ngạn Tổ, bởi vì nam diễn viên từng là một trong những mỹ nam gợi cảm bậc nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Nếu thời trẻ, anh khiến hàng triệu fan nữ si mê với vẻ đẹp nam thần không góc chết thì giờ đây nghệ sĩ 7X trở thành ông chú bị thời gian "tàn phá" diện mạo. Song, vẫn không ít người hi vọng khi lên phim, nam diễn viên sẽ có sự khác biệt so với ảnh chụp. 

Từng là nam thần 'đẹp như tạc tượng' một thời, Ngô Ngạn Tổ khiến dân tình thất vọng vì vẻ ngoài 'xấu nhất sự nghiệp' - Ảnh 2

Ra mắt đã được 25 năm từ bộ phim Mỹ Thiếu Niên Chi Luyến, Ngô Ngạn Tổ thu hút khán giả nhờ diện mạo điển trai, nam tính cùng thân hình "chuẩn như tượng tạc". Anh được săn đón nồng nhiệt trên màn ảnh thập niên 2000, nhất là với thể loại hình sự cảnh sát.

Ngoài ra, danh tiếng của Ngô Ngạn Tổ còn lan ra tận thị trường Hollywood. Anh từng có cơ hội đóng những phim như Siêu Bão Địa Cầu, Tomb Raider, hay gần đây nhất là vai Tôn Ngộ Không độc lạ trong American Born Chinese đóng với Dương Tử Quỳnh.

Từng là nam thần 'đẹp như tạc tượng' một thời, Ngô Ngạn Tổ khiến dân tình thất vọng vì vẻ ngoài 'xấu nhất sự nghiệp' - Ảnh 3Từng là nam thần 'đẹp như tạc tượng' một thời, Ngô Ngạn Tổ khiến dân tình thất vọng vì vẻ ngoài 'xấu nhất sự nghiệp' - Ảnh 4

Hiện tại, Ngô Ngạn Tổ không nhận nhiều dự án phim lớn như thời đỉnh cao. Anh ưu tiên dành thời gian ở bên gia đình, cùng vợ nuôi dạy con gái Raven (10 tuổi).

Trong cuộc phỏng vấn hồi cuối tháng 9/2023, tài tử Mỹ gốc Hoa nói hiện tại với anh công việc không phải là điều quan trọng nhất mà gia đình luôn là trên hết.

Sau hơn 20 năm yêu rồi kết hôn, chung sống, Ngô Ngạn Tổ và Lisa S vẫn mặn nồng, gắn bó nhờ luôn thấu hiểu nhau. Họ hỗ trợ, đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống, luôn sánh bước tại những sự kiện công khai. Đặc biệt, anh và vợ giữ kín hình ảnh về con gái, mãi đến tháng 6/2022, cặp đôi mới đưa ái nữ xuất hiện lần đầu trên thảm đỏ.

Từng là nam thần 'đẹp như tạc tượng' một thời, Ngô Ngạn Tổ khiến dân tình thất vọng vì vẻ ngoài 'xấu nhất sự nghiệp' - Ảnh 5Từng là nam thần 'đẹp như tạc tượng' một thời, Ngô Ngạn Tổ khiến dân tình thất vọng vì vẻ ngoài 'xấu nhất sự nghiệp' - Ảnh 6

Ngoài thời gian ở bên gia đình, nam thần đình đám một thời còn đổ nhiều tâm huyết vào niềm đam mê xe cộ và tốc độ. Tài tử là một tay đua xe lâu năm, thường xuyên góp mặt trong những cuộc đua chuyên nghiệp và tích cực tham gia các hoạt động liên quan cùng những người bạn có chung đam mê.

Nam thần đình đám một thời của màn ảnh châu Á - Ngô Ngạn Tổ bị con gái trêu là 'hết thời'

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Nam tài tử Ngô Ngạn Tổ tiết lộ rằng bản thân bị con gái trêu là "hết thời" nên không được fan săn đón.

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