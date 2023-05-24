Hé lộ hậu trường tạo hình Tôn Ngộ Không của nam thần Ngô Ngạn Tổ trong "American Born Chinese"

Sao quốc tế 24/05/2023 10:21

Ngô Ngạn Tổ được chọn vào vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim thuộc thể loại giả tưởng, hành động mang tên "American Born Chinese" do Disney sản xuất.

Vào ngày 24/5, HK01 đưa tin Ngô Ngạn Tổ vừa chia sẻ quá trình tạo nên một Mỹ Hầu Vương sống động trên màn ảnh. Tài tử Hong Kong cho biết hàng ngày đều mất 3 tiếng để trải qua công đoạn hóa trang kỳ công, tỉ mỉ. Anh phải ngồi bất động để 2 nhân viên tạo hình đắp lớp da nhân tạo lên gương mặt mình. Sau khi lớp da được sấy khô, nam diễn viên sẽ dán tóc giả và trang điểm. 'Biến hình thành Mỹ Hầu Vương không dễ dàng', Ngô Ngạn Tổ chia sẻ.

Hé lộ hậu trường tạo hình Tôn Ngộ Không của nam thần Ngô Ngạn Tổ trong 'American Born Chinese' - Ảnh 1
Ngô Ngạn Tổ chia sẻ quá trình trở thành Mỹ Vương Hầu 
Hé lộ hậu trường tạo hình Tôn Ngộ Không của nam thần Ngô Ngạn Tổ trong 'American Born Chinese' - Ảnh 2
Tài tử Hong Kong cho biết hàng ngày đều mất 3 tiếng để trải qua công đoạn hóa trang kỳ công, tỉ mỉ
Hé lộ hậu trường tạo hình Tôn Ngộ Không của nam thần Ngô Ngạn Tổ trong 'American Born Chinese' - Ảnh 3
Việc hóa trang nhân vật không hề dễ dàng 

Trong American Born Chinese, Tôn Ngộ Không - với tính cách ngang ngược, võ công cao cường - sẽ có cuộc hành trình tới thế giới hiện đại tìm con. Tạo hình nhân vật có sự thay đổi. Tôn Ngộ Không của Ngô Ngạn Tổ mặc trang phục chủ đạo là màu xanh thay vì màu vàng đỏ truyền thống. Bên cạnh đó, vai diễn Tôn Ngộ Không của ngôi sao sinh năm 1974 cũng gây nhiều tranh cãi. Nhiều khán giả Trung Quốc cho rằng Ngô Ngạn Tổ không hợp vai, có tạo hình vua khỉ kém bắt mắt.

Hé lộ hậu trường tạo hình Tôn Ngộ Không của nam thần Ngô Ngạn Tổ trong 'American Born Chinese' - Ảnh 4
Nhiều khán giả Trung Quốc cho rằng Ngô Ngạn Tổ không hợp vai, có tạo hình vua khỉ kém bắt mắt

Nhà sản xuất Kelvin Yu chia sẻ, Disney+ như là "mái nhà" của các câu chuyện dân gian, từ câu chuyện của nàng Cinderella, đến nàng tiên cá, rồi Tôn Ngộ Không cũng như thần thoại Trung Quốc. Ở một vài cảnh trong trailer, khán giả thấy có sự xuất hiện của nhân vật Tôn Ngộ Không phiên bản "Mỹ hóa", do Ngô Ngạn Tổ đóng.

Hé lộ hậu trường tạo hình Tôn Ngộ Không của nam thần Ngô Ngạn Tổ trong 'American Born Chinese' - Ảnh 5
Tạo hình nhân vật Tôn Ngộ Không của Ngô Ngạn Tổ 

Ngoài Ngô Ngạn Tổ, Dương Tử Quỳnh cũng sắm cho mình diễn vai Quan Âm Bồ Tát. Cô che giấu thân phận dưới vỏ bọc dì của Ngụy Sâm, thường xuyên giúp đỡ cháu trai giải quyết những rắc rối ở trường trung học. Tạo hình Quan Âm Bồ Tát của Dương Tử Quỳnh được đánh giá là có nét mạnh mẽ, nhưng mang hướng hiện đại, để phù hợp với bối cảnh nhân vật.

Hé lộ hậu trường tạo hình Tôn Ngộ Không của nam thần Ngô Ngạn Tổ trong 'American Born Chinese' - Ảnh 6
Tạo hình Quan Âm Bồ Tát của Dương Tử Quỳnh được đánh giá là có nét mạnh mẽ

Sau series Beef (Bất hòa) "gây sốt" của Netflix - đào sâu về cộng đồng người gốc Á trên đất Mỹ - thì American Born Chinese sẽ là series tiếp theo khai thác những chủ đề, nhân vật về châu Á, do những diễn viên châu Á/gốc Á đảm nhận, cụ thể hơn là văn hóa Trung Quốc.

Hé lộ hậu trường tạo hình Tôn Ngộ Không của nam thần Ngô Ngạn Tổ trong 'American Born Chinese' - Ảnh 7
American Born Chinese vay mượn khá nhiều yếu tố văn hóa Trung Quốc, nhất là hình tượng Tôn Ngộ Không trong tác phẩm Tây du ký của Ngô Thừa Ân

Tác phẩm gốc, American Born Chinese của tác giả người Mỹ Gene Luen Yang, vay mượn khá nhiều yếu tố văn hóa Trung Quốc, nhất là hình tượng Tôn Ngộ Không trong tác phẩm Tây du ký của Ngô Thừa Ân. Nguyên tác kể ba tuyến truyện dường như phân tách nhau khá rõ nhưng về cuối lại hợp nhất thành một. Và một trong những chủ đề mà American Born Chinese đề cập đến đó là vấn đề người di cư gốc Hoa. Tác phẩm vào vòng chung khảo ở hạng mục Văn học trẻ (Young People's Literature) của giải Sách quốc gia Mỹ (National Book Awards) năm 2006. Về tác phẩm chuyển thể, cả 8 tập phim dự kiến lên sóng Disney+ vào ngày 24/5 tới.

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