Danh tính người phụ nữ ở Đồng Nai mua heo chết vì dịch bệnh rồi bán ra thị trường

Đời sống 29/01/2026 05:15

Mua heo chết vì dịch tả heo châu Phi với giá 10.000-25.000 đồng/kg, người phụ nữ ở Đồng Nai đã phù phép để bán ra thị trường với giá 75.000-85.000 đồng/kg.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 28/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Bích Phượng (SN 1983, ngụ xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Danh tính người phụ nữ ở Đồng Nai mua heo chết vì dịch bệnh rồi bán ra thị trường - Ảnh 1
Lê Thị Bích Phượng cùng số thịt heo chứa ở container lạnh - Ảnh: VietNamNet

Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở của Phượng có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm. 

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2024, Phượng đã thu mua khoảng 12 tấn heo chết do nhiễm dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn 2 huyện Định Quán (cũ) và Thống Nhất (cũ), với giá từ 10.000-25.000 đồng/kg.

Sau đó, Phượng đem số heo trên về nhà để mổ, phân loại thành các phần như ba rọi, thịt nạc… rồi bán lại với giá từ 70.000-85.000 đồng/kg cho nhiều người dân tại Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để kiếm lời.

Danh tính người phụ nữ ở Đồng Nai mua heo chết vì dịch bệnh rồi bán ra thị trường - Ảnh 2
Bị can Lê Thị Bích Phượng cùng tang vật vụ án - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, do thu mua số lượng lớn heo chết nhiễm dịch tả lợn châu Phi, Phượng đã mua tủ đông, thùng đá và container lạnh để làm kho bảo quản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Công an đọc quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Bích Phượng. Ảnh: H.N

Các mẫu thịt heo gửi kiểm tra đều phát hiện virus dịch tả lợn châu Phi. Kết luận giám định tư pháp của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai cũng xác định các mẫu thịt này mang mầm bệnh thuộc danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch.

Bị la rầy, cháu trai làm bom xăng đốt nhà ông ngoại

Bị la rầy, cháu trai làm bom xăng đốt nhà ông ngoại

Ngày 28/1, Công an phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cháu chế tạo bom xăng đốt nhà ông ngoại vì bị la rầy.

Xem thêm
Từ khóa:   mua heo chết bệnh dịch tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/1/2026, 3 con giáp hốt sạch Lộc Lá, tiền về căng ví, giàu sang tột đỉnh, hưởng trọn vinh hoa Phú Quý

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/1/2026, 3 con giáp hốt sạch Lộc Lá, tiền về căng ví, giàu sang tột đỉnh, hưởng trọn vinh hoa Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/1/2026, tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/1/2026, tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp tài vận đi lên, hái vàng hái bạc, tiền phình đầy ví, giàu có kếch xù, sự nghiệp lên hương phơi phới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp tài vận đi lên, hái vàng hái bạc, tiền phình đầy ví, giàu có kếch xù, sự nghiệp lên hương phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Sáu 30/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Sáu 30/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 29/1/2026, 3 con giáp thức đêm đếm tiền, nhân đôi Tài Lộc, tiền vào như lũ, đại Phú đại Quý, tiền tỷ về tay

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 29/1/2026, 3 con giáp thức đêm đếm tiền, nhân đôi Tài Lộc, tiền vào như lũ, đại Phú đại Quý, tiền tỷ về tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 29/1/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Đúng hôm nay, thứ Năm 29/1/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Vì sao cải xoăn thống trị bảng xếp hạng các loại rau ''tốt nhất hành tinh"?

Vì sao cải xoăn thống trị bảng xếp hạng các loại rau ''tốt nhất hành tinh"?

Dinh dưỡng 3 giờ 24 phút trước
Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 9, hai người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 9, hai người tử vong, 3 người bị thương

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
Danh tính người phụ nữ ở Đồng Nai mua heo chết vì dịch bệnh rồi bán ra thị trường

Danh tính người phụ nữ ở Đồng Nai mua heo chết vì dịch bệnh rồi bán ra thị trường

Đời sống 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 29/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 29/1/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Ô tô đi lùi đâm 2 người trên phố ở Hà Nội, 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Ô tô đi lùi đâm 2 người trên phố ở Hà Nội, 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Thót tim cảnh tượng xe chở rác đâm trúng nhiều phương tiện trên phố, 8 người thương vong

Thót tim cảnh tượng xe chở rác đâm trúng nhiều phương tiện trên phố, 8 người thương vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 9, hai người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 9, hai người tử vong, 3 người bị thương

Bị la rầy, cháu trai làm bom xăng đốt nhà ông ngoại

Bị la rầy, cháu trai làm bom xăng đốt nhà ông ngoại

Danh tính người phụ nữ ở TPHCM pha chế chất độc, bán cho cơ sở nha khoa

Danh tính người phụ nữ ở TPHCM pha chế chất độc, bán cho cơ sở nha khoa

Ô tô đi lùi đâm 2 người trên phố ở Hà Nội, 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Ô tô đi lùi đâm 2 người trên phố ở Hà Nội, 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Xe bồn chở chất lỏng bốc cháy dữ dội, người dân tháo chạy thoát thân

Xe bồn chở chất lỏng bốc cháy dữ dội, người dân tháo chạy thoát thân

Trà sữa La Boong, Phở Hào, bún riêu Hương Béo vi phạm an toàn thực phẩm

Trà sữa La Boong, Phở Hào, bún riêu Hương Béo vi phạm an toàn thực phẩm