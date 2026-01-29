Mua heo chết vì dịch tả heo châu Phi với giá 10.000-25.000 đồng/kg, người phụ nữ ở Đồng Nai đã phù phép để bán ra thị trường với giá 75.000-85.000 đồng/kg.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 28/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Bích Phượng (SN 1983, ngụ xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Lê Thị Bích Phượng cùng số thịt heo chứa ở container lạnh - Ảnh: VietNamNet

Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở của Phượng có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2024, Phượng đã thu mua khoảng 12 tấn heo chết do nhiễm dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn 2 huyện Định Quán (cũ) và Thống Nhất (cũ), với giá từ 10.000-25.000 đồng/kg.

Sau đó, Phượng đem số heo trên về nhà để mổ, phân loại thành các phần như ba rọi, thịt nạc… rồi bán lại với giá từ 70.000-85.000 đồng/kg cho nhiều người dân tại Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để kiếm lời.

Bị can Lê Thị Bích Phượng cùng tang vật vụ án - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, do thu mua số lượng lớn heo chết nhiễm dịch tả lợn châu Phi, Phượng đã mua tủ đông, thùng đá và container lạnh để làm kho bảo quản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Công an đọc quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Bích Phượng. Ảnh: H.N

Các mẫu thịt heo gửi kiểm tra đều phát hiện virus dịch tả lợn châu Phi. Kết luận giám định tư pháp của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai cũng xác định các mẫu thịt này mang mầm bệnh thuộc danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch.

