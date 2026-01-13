Khi nghe tiếng khóc, chị Thủy không khỏi bàng hoàng khi thấy một bé gái sơ sinh còn đỏ, toàn thân bầm tím vì giá rét.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 13/1, chị Nguyễn Thủy, trú tại thôn 7, xã Anh Sơn cho biết, khoảng 20h ngày 12/1, khi đang đi cùng bạn ngang qua khu vực cổng sân bóng Thạch Sơn của thôn, bất ngờ chị nghe tiếng khóc yếu ớt của trẻ nhỏ.

Lại gần kiểm tra, chị phát hiện chiếc làn nhựa màu xanh đặt sát tường rào. Mở ra, chị bàng hoàng khi thấy một bé sơ sinh còn đỏ hỏn, toàn thân lạnh run.

"Thương cháu bé quá, tôi vội bế về nhà sưởi ấm. Trời rét thế này mà ai nỡ bỏ con ở đó", chị Thủy kể lại. Làn nhựa chỉ có vài chiếc khăn mỏng, không đủ giữ ấm cho cháu bé trong điều kiện nhiệt độ xuống thấp.

Cháu bé sơ sinh được phát hiện bỏ rơi trước cổng sân bóng. Ảnh: Báo Dân Trí.

Dựa vào thể trạng và các dấu hiệu trên cơ thể, chị Thủy nhận định cháu bé có thể mới sinh được khoảng 10 ngày tuổi. "Nhìn bé còn đỏ hỏn, rốn chưa khô hẳn. Nghĩ mà thương quá, trời rét buốt mà bé bị bỏ lại một mình như vậy", chị Thủy chia sẻ.

Ngay sau khi đưa cháu bé về nhà chăm sóc tạm thời, chị Thủy đã nhanh chóng báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

Theo thông tin báo Công Lý, xác nhận thông tin, ông Nguyễn Công Thắng - Chủ tịch UBND xã Anh Sơn cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền đã cử cán bộ xuống hiện trường xác minh, lập biên bản và triển khai các thủ tục theo quy định.

Đồng thời, địa phương đã phát thông báo tìm thân nhân của cháu bé.

Cháu bé đang được gia đình chị Thủy tận tình chăm sóc. Cơ quan chức năng đã thông báo tìm người thân và hoàn tất các thủ tục tiếp nhận theo quy định.

