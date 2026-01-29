3 năm 'bặt vô âm tín', tôi tình cờ gặp lại kẻ phá hoại gia đình mình và cảnh tượng sau cánh cửa ấy khiến tôi rụng rời

29/01/2026

Thời gian đầu tôi không quen lắm nhưng dần dà cũng không thấy khó chịu nữa. Chồng tôi thì ngày một bận rộn. Sau đó, tôi phát hiện chồng ngoại tình.

Tôi và chồng trước đã ly hôn 5 năm, tôi nuôi con trai. Chồng tôi có điều kiện tài chính, anh nói rằng sau khi lấy nhau thì tôi không cần phải đi làm. Nhưng tôi không thích ở nhà chồng nuôi, vẫn muốn độc lập về tài chính.

Sau khi lấy nhau một thời gian, tôi và chồng vẫn chưa có con. Bố mẹ chồng nôn nóng muốn có cháu, thường xuyên thúc giục vợ chồng tôi. Trời thương, sau 2 năm kết hôn, tôi sinh được cậu con trai kháu khỉnh. Từ ngày mang thai tới lúc sinh con, tôi được chồng và bố mẹ chồng chăm sóc chu đáo. Quả thật tôi thấy mình rất may mắn.

Sau khi có con nhỏ, cả chồng và bố mẹ chồng đều muốn tôi ở nhà nuôi con. Tôi đắn đo lắm nhưng con tôi thời gian đó sức khỏe khá yếu nên tôi cũng đành xuôi theo. Thời gian đầu tôi không quen lắm nhưng dần dà cũng không thấy khó chịu nữa. Chồng tôi thì ngày một bận rộn. Sau đó, tôi phát hiện chồng ngoại tình.

3 năm 'bặt vô âm tín', tôi tình cờ gặp lại kẻ phá hoại gia đình mình và cảnh tượng sau cánh cửa ấy khiến tôi rụng rời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một hôm, một người quen gửi cho tôi bức ảnh chồng và một người phụ nữ khác nắm tay nhau thân mật khi ra ngoài, tôi chết sững. Người phụ nữ này là khách hàng của chồng tôi, tôi từng nghe anh nói. Tôi hai mặt một lời với chồng, tôi muốn anh giải thích.

Chồng tôi không hề hoảng hốt, bình thản nói xin lỗi tôi vì đã không giữ được mình. Anh nói tất cả chỉ mới dừng lại ở mức độ nắm tay và hôn, anh chưa từng lên giường với cô ta. Anh còn hứa với tôi sẽ chia tay với nhân tình.

Dù chồng tôi đúng là đã cắt đứt với nhân tình nhưng tôi vẫn đau lòng lắm. Nghĩ cho con cái, tôi quyết định cho chồng một cơ hội. Sau đó khoảng nửa năm, vợ chồng tôi mới hòa hợp lại như cũ. Từ đó đến nay đã 3 năm, tôi tình cờ gặp lại nhân tình của chồng ngày trước. Tôi điếng người khi thấy cô ấy đang bế một đứa trẻ khoảng 2 tuổi, thằng bé trông rất giống chồng tôi.

Tôi nhớ lại ngày trước khi chồng chia tay với nhân tình, anh nói muốn bồi thường cho cô ta một số tiền. Chẳng lẽ đó là khoản tiền để nuôi đứa trẻ này sao? Chồng tôi đã biết về đứa trẻ này từ trước và vẫn âm thầm lừa dối tôi sao? Giờ tôi phải làm sao đây?

Ngày tái hôn, tiếng khóc nức nở và tiếng cào cửa của con khiến tôi rụng rời, chỉ muốn xé nát váy cưới để chạy về

Ngày tái hôn, tiếng khóc nức nở và tiếng cào cửa của con khiến tôi rụng rời, chỉ muốn xé nát váy cưới để chạy về

Tôi cảm nhận được anh sẽ là người chồng, người cha tốt trong tương lai. Sau khi quen nhau được nửa năm thì tôi có thai với Tùng. Tôi biết mình lại vội vàng nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi và Tùng nhanh chóng tổ chức đám cưới.

