Tại đây ghi nhận cửa nhà đóng kín, máy nổ (máy phát điện) đang hoạt động, gia đình 8 người trong nhà đều hôn mê.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 9h ngày 28/10, người nhà không liên lạc được nên đã cùng đội cứu hộ vào nhà ông N.Q.L. (36 tuổi, trú khu phố chợ mới Phong Thử, xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng).

Theo Sở Y tế, ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm cấp cứu đã huy động 4 ê kíp cấp cứu gồm xe cấp cứu, nhân viên y tế khẩn trương tiếp cận, hỗ trợ các bệnh viện.

Các nạn nhân được người dân và lực lượng quân sự chuyển đến Bệnh viện Tâm Trí (5 người) và Trung tâm Y tế khu vực Cẩm lệ (3 người) lúc 11h25 cùng ngày.

Thông tin ghi nhận ban đầu, tổng cộng có 8 người bị ảnh hưởng, bao gồm 4 người lớn, 1 thiếu niên, 3 trẻ em và ghi nhận đã có 4 trường hợp tử vong. Trong đó 3 người tử vong ngoại viện và 1 trường hợp cấp cứu không thành công (tử vong tại Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng).

Đến nay 4 trường hợp còn lại đã được chuyển đến các bệnh viện trong thành phố tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng 2 ca và Bệnh viện C Đà Nẵng 2 ca.

Người nhà nạn nhân bật khóc tại bệnh viện - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, cho biết đơn vị đang điều trị tích cực cho 2 bệnh nhi.

Cụ thể, bệnh nhi N.T.T.Tr., chuyển đến từ Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng, khi nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đã đặt nội khí quản, thở máy, đang dùng vận mạch.

Bệnh nhi N.T.T.Th., chuyển đến từ Bệnh viện C Đà Nẵng trong tình trạng hôn mê, có cơn ngưng tim trước đó, được hồi sức tim trở lại và đang dùng vận mạch.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, thông tin 2 bệnh nhân là vợ chồng ông L., bà Tr. đang trong tình trạng nguy kịch. Bệnh viện đang hội chẩn và nỗ lực để cứu các nạn nhân.

Trước đó, khoảng 11h30 cùng ngày, người dân phát hiện tại một ngôi nhà ở thôn Phong Thử, xã Điện Bàn Tây có 8 người (4 người lớn và 4 trẻ nhỏ) bị ngất xỉu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ngạt khí khi sử dụng máy phát điện trong lúc khu vực mất điện vì mưa bão.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cũng có báo cáo công tác cấp cứu, vận chuyển cấp cứu, xử lý y tế đối với 8 nạn nhân này.

Các bệnh viện đang tích cực hội chẩn, ưu tiên nguồn lực, thực hiện các biện pháp y tế tích cực để cấp cứu, điều trị bệnh nhân còn lại.