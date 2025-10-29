Khoảnh khắc xe bồn nổ như bom, lửa bốc dữ dội khiến tài xế bị thương nặng

Đời sống 29/10/2025 10:41

Khoảng 19 giờ ngày 28/10, tại tuyến đường dẫn vào Khu Công nghiệp Như Quỳnh (giáp ranh giữa Phố Nối A và xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên), một xe bồn chở khí hóa lỏng đã phát nổ.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 28/10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận tại Khu công nghiệp Phố Nối A (xã Lạc Đạo) vừa xảy ra vụ nổ, cháy xe bồn chở gas.

Theo đó, vào khoảng 19h cùng ngày, một xe bồn chở khí gas hóa lỏng lưu thông vào tuyến đường thuộc KCN Phố Nối A. 

Tại đây, phần bồn xe mắc kẹt vào barie giới hạn chiều cao rồi phát nổ. Tiếng nổ lớn có thể nghe thấy từ rất xa, sau đó ngọn lửa bốc lên dữ dội, nhiều người đi xe máy gần đó bị ngã xuống đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Hưng Yên cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, nỗ lực dập lửa để ngăn đám cháy lan ra khu vực xung quanh.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Trung tá Nguyễn Minh Khai, Phòng CSGT tỉnh Hưng Yên cho biết, sự việc xảy ra tại tuyến đường dẫn vào Khu Công nghiệp Như Quỳnh khu vực giáp ranh giữa Phố Nối A và xã Như Quỳnh, Hưng Yên.

Vụ việc đã làm xe bồn bốc cháy, hư hỏng nặng, lái xe bồn bị thương nặng đã được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện Phòng CSGT đang phối hợp với các lực lượng trật tự khác để xử lý hiện trường, điều tiết giao thông. Các lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

 

Theo lời chị Dung, vào sáng 15/10, trước khi vụ án xảy ra, chị Nga có gọi điện về cho mẹ. Nhưng vì bận việc nên mẹ chị chưa kịp nghe máy. 

