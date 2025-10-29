Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở bờ mương: Cháu bé khóc yếu, toàn thân tím tái

Chiều 28/10, một cán bộ Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho 1 trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn, bị bỏ rơi giữa trời mưa lạnh.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 8 giờ ngày 28/10, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) tiếp nhận một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Tình trạng bé lúc được đưa vào viện toàn thân tím tái, thân nhiệt hạ, khóc rên, chưa được cắt rốn (dây rốn còn nguyên, đi kèm bánh rau), cân nặng lúc vào viện 3,1 kg.

Trước đó, khoảng 7 giờ 20 phút cùng ngày, ông Nguyễn Văn C. và bà Võ Thị Th. (trú tại khối 5, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) phát hiện cháu bé sơ sinh tại bờ mương cạnh nhà, trong tình trạng còn nguyên dây rốn, tím tái, khóc yếu.  

Khi phát hiện, bé không có bất kỳ giấy tờ tùy thân hay thông tin liên hệ nào kèm theo.

Bé trai sơ sinh được người dân phát hiện cạnh bờ mương - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay sau khi tiếp nhận, Khoa Phụ sản 01 đã hội chẩn với Khoa Nhi tiến hành xử trí cấp cứu cắt rốn, ủ ấm, thở oxy, test đường huyết và chăm sóc.

Hiện tại, cháu bé đã tỉnh táo, bú tốt, sức khỏe dần ổn định. Tuy nhiên, bé không có bất kỳ giấy tờ tùy thân hay thông tin liên hệ nào kèm theo.

Cháu bé sơ sinh được cấp cứu và chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh - Ảnh: Báo Tiền Phong

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đã báo cáo Sở Y tế Nghệ An, UBND Công an phường Trường Vinh về trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi để có phương án hỗ trợ.

 

