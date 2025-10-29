Chị Thu Dung, chị họ của nạn nhân, nghẹn ngào kể lại: “Em mình hiện đang là du học sinh tại Nhật Bản. Em đã lập gia đình và có một bé trai 8 tuổi, hiện bé đang sống với bà ngoại ở Việt Nam. Hai vợ chồng em cùng làm việc và sinh sống tại Nhật.”

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, cảnh sát Hiroshima cho biết, người bị bắt là Đinh Thị Hương (32 tuổi), sống tại Hiroshima. Hương bị cáo buộc đã đột nhập vào căn hộ của chị Nguyễn Thị Nga (32 tuổi) - cũng là người Việt Nam - tại khu chung cư ở Nakahiro, quận Nishi, vào ngày 15/10. Nghi phạm được cho là đã dùng vật cứng tấn công nhiều lần vào vùng đầu và mặt, khiến chị Nga tử vong ngay tại chỗ rồi lục soát đồ đạc trong nhà.

“Cuộc gọi cuối cùng cho mẹ của em ấy là 7 giờ 06 phút sáng. 15 phút sau gọi lại đã không thấy em ấy nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Mẹ gọi cho chồng em nhưng anh ấy đang đi làm, không liên lạc được. Đến khoảng 16h cùng ngày, chồng em đi làm về thì phát hiện em nằm giữa vũng máu, ngay cửa ra vào. Khi kiểm tra thì em đã chết rồi. Sau đó anh báo cảnh sát và gia đình” chị Dung chia sẻ.

Theo lời chị Dung, vào sáng 15/10, trước khi vụ án xảy ra, chị Nga có gọi điện về cho mẹ. Nhưng vì bận việc nên mẹ chị chưa kịp nghe máy.

Gia đình đã đón tro cốt chị Nga trở về vào ngày 28/10

Theo người thân, thời gian gần đây, chị Nga gặp nhiều áp lực trong hôn nhân, thường xuyên lo lắng và hay tâm sự với gia đình. Đặc biệt, chị từng quen biết nghi phạm Hương và có mâu thuẫn và phải báo cảnh sát can thiệp.

“Em gái tôi nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính với Hương và hai người từng xảy ra xích mích nghiêm trọng. Lần đó em đã báo cho cảnh sát.” chị Dung cho biết.

“Chị đón em về với bố mẹ, với con em đây…”

Sau hơn 10 ngày chờ đợi, ngày 28/10, tro cốt của chị Nga đã được đưa về Việt Nam. Gia đình và người thân vẫn chưa hết bàng hoàng khi phải đón con, đón em trong hình hài tro tàn.

“Khi tiễn em đi, thân hình còn xinh xắn, dễ thương. Hôm nay em về là nắm tro tàn..” chị Dung không khỏi nghẹn ngào. Cũng theo chia sẻ của chị Dung, chị Nga là người hiền lành, chăm chỉ và tiết kiệm, cùng lúc làm hai công việc để có tiền gửi về phụ giúp gia đình.

Dinh Thi Huong khi bị bắt - Ảnh: FNN

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 6/10, cảnh sát Nhật cho biết chuyển hồ sơ vụ án Dinh Thi Huong, thực tập sinh người Việt, bị tình nghi sát hại và cướp tài sản của Nguyen Thuy Nga, 32 tuổi, tại thành phố Hiroshima, sang cơ quan công tố để điều tra truy tố.

Theo đài RCC, Huong bị cáo buộc đột nhập vào căn hộ của nạn nhân ở khu Nakahiro, quận Nishi, Hiroshima vào ngày 15/10, dùng vật cứng đánh nhiều lần vào đầu và mặt khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, nghi phạm lục soát trong phòng tìm tài sản.

Cảnh sát cho biết khi chồng của nạn nhân trở về, cửa nhà đang mở - chi tiết được xem là quan trọng trong quá trình điều tra hành vi đột nhập. Anh là người phát hiện vợ gục trong nhà và trình báo ngay sau đó.

Hành vi của Huong bị phát hiện thông qua hình ảnh trích xuất từ camera an ninh. Cô bị bắt vào ngày 25/10.

Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do gãy xương sọ dẫn đến sốc mất máu. Hiện cơ quan điều tra vẫn giữ kín lời khai của nghi phạm để tránh ảnh hưởng đến công tác điều tra, đồng thời xác minh mối quan hệ giữa hai người và động cơ gây án.