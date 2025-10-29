Đi chợ nghe chuyện bắt cóc vội đăng Facebook, 2 phụ nữ bị công an xử lý

Đời sống 29/10/2025 16:10

Công an tỉnh đã xử lý 2 người phụ nữ đăng tin bắt cóc trẻ em sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 29/10, thông tin từ Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk củng cố hồ sơ để xử lý 2 người phụ nữ về hành vi đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Đó là trường hợp bà H. (32 tuổi) và bà L. (32 tuổi) cùng trú tại phường Tân An.

Tại cơ quan công an, bà H. và bà L. khai nhận, khi đi chợ nghe người dân kể chuyện bắt cóc nhưng thiếu kiểm chứng và đã vội vàng đăng tải các thông tin lên mạng xã hội.

Cả 2 người phụ nữ nhận lỗi trước cơ quan chức năng về hành vi vi phạm của mình, tự gỡ bỏ bài viết và viết cam kết không tái phạm.

Đi chợ nghe chuyện bắt cóc vội đăng Facebook, 2 phụ nữ bị công an xử lý - Ảnh 1
Hai phụ nữ ở Đắk Lắk đi chợ, nghe tin có vụ bắt cóc trẻ em, liền đăng lên Facebook - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, sáng 25/10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan công an phát hiện 2 tài khoản Facebook đăng tải bài viết với nội dung "Khoảng 4h cùng ngày, trước cửa hàng Điện Máy Xanh - Đạt Lý, phường Tân An có 3 người đàn ông bắt cóc 1 cháu gái".

Bài đăng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự hoang mang, lo lắng trước vụ "bắt cóc" manh động này.

Công an phường Tân An cử lực lượng đến cửa hàng Điện Máy Xanh - Đạt Lý làm việc với những người liên quan và trích xuất camera để xác minh. Qua đó, công an xác định thông tin bắt cóc được đăng tải trên 2 tài khoản Facebook là sai sự thật.

Công an phường Tân An phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác minh được 2 chủ tài khoản Facebook nêu trên.

Tá hỏa cô gái buông vô lăng ô tô rồi lướt điện thoại, công an vào cuộc

Tá hỏa cô gái buông vô lăng ô tô rồi lướt điện thoại, công an vào cuộc

Ngày 29/10, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đã mời người đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ thả 2 tay, lướt điện thoại khi điều khiển ôtô lên làm việc.

Xem thêm
Từ khóa:   tin sai sự thật bắt cóc trẻ em tin moi

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp 'lù đù vác lu chạy', ăn trọn lộc Trời, làm gì cũng thành công, dễ dàng giàu có sớm

Qua đêm nay, 3 con giáp 'lù đù vác lu chạy', ăn trọn lộc Trời, làm gì cũng thành công, dễ dàng giàu có sớm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Danh tính kẻ dùng ảnh nóng tống tiền tình cũ, ra giá 100 triệu đồng

Danh tính kẻ dùng ảnh nóng tống tiền tình cũ, ra giá 100 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Rau ngót có nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên hạn chế ăn

Rau ngót có nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên hạn chế ăn

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể của bé trai 5 tuổi bị lũ cuốn ở Huế

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể của bé trai 5 tuổi bị lũ cuốn ở Huế

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Sản phụ 'vượt cạn' ngay giữa dòng nước lũ ở Huế

Sản phụ 'vượt cạn' ngay giữa dòng nước lũ ở Huế

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
MC bị chỉ trích vì trêu chọc Chung Sở Hy 'giành vị trí trung tâm' với Lưu Diệc Phi và Dương Mịch

MC bị chỉ trích vì trêu chọc Chung Sở Hy 'giành vị trí trung tâm' với Lưu Diệc Phi và Dương Mịch

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Đi chợ nghe chuyện bắt cóc vội đăng Facebook, 2 phụ nữ bị công an xử lý

Đi chợ nghe chuyện bắt cóc vội đăng Facebook, 2 phụ nữ bị công an xử lý

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Tá hỏa cô gái buông vô lăng ô tô rồi lướt điện thoại, công an vào cuộc

Tá hỏa cô gái buông vô lăng ô tô rồi lướt điện thoại, công an vào cuộc

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 30/10/2025, 3 con giáp tiền bạc kéo về trĩu túi, lộc lá rơi hết vào nhà, giàu sang bất thình lình

Kể từ ngày mai, thứ Năm 30/10/2025, 3 con giáp tiền bạc kéo về trĩu túi, lộc lá rơi hết vào nhà, giàu sang bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Dự đoán 3 ngày đầu tháng 11 dương lịch, 3 con giáp tiền vàng bao phủ, thu nhập ngút trời, hỷ sự nối đuôi kéo đến, tiền rủng rỉnh túi

Dự đoán 3 ngày đầu tháng 11 dương lịch, 3 con giáp tiền vàng bao phủ, thu nhập ngút trời, hỷ sự nối đuôi kéo đến, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 29/10/2025: Thế giới sụt giảm rất mạnh, trong nước tăng mạnh gần 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/10/2025: Thế giới sụt giảm rất mạnh, trong nước tăng mạnh gần 2 triệu đồng/lượng

Vụ sát hại dã man người mẫu Thái Thiên Phượng: Mẹ chồng cũ bị kết án 18 tháng tù

Vụ sát hại dã man người mẫu Thái Thiên Phượng: Mẹ chồng cũ bị kết án 18 tháng tù

Tử vi thứ Năm 30/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Năm 30/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính cô gái Việt cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 300 tỉ đồng ở Campuchia

Danh tính cô gái Việt cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 300 tỉ đồng ở Campuchia

Chủ cơ sở thực phẩm chức năng tự ý kê đơn thuốc làm 1 người tử vong

Chủ cơ sở thực phẩm chức năng tự ý kê đơn thuốc làm 1 người tử vong

Danh tính kẻ dùng ảnh nóng tống tiền tình cũ, ra giá 100 triệu đồng

Danh tính kẻ dùng ảnh nóng tống tiền tình cũ, ra giá 100 triệu đồng

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể của bé trai 5 tuổi bị lũ cuốn ở Huế

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể của bé trai 5 tuổi bị lũ cuốn ở Huế

Sản phụ 'vượt cạn' ngay giữa dòng nước lũ ở Huế

Sản phụ 'vượt cạn' ngay giữa dòng nước lũ ở Huế

Tá hỏa cô gái buông vô lăng ô tô rồi lướt điện thoại, công an vào cuộc

Tá hỏa cô gái buông vô lăng ô tô rồi lướt điện thoại, công an vào cuộc