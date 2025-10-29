Công an tỉnh đã xử lý 2 người phụ nữ đăng tin bắt cóc trẻ em sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 29/10, thông tin từ Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk củng cố hồ sơ để xử lý 2 người phụ nữ về hành vi đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Đó là trường hợp bà H. (32 tuổi) và bà L. (32 tuổi) cùng trú tại phường Tân An.

Tại cơ quan công an, bà H. và bà L. khai nhận, khi đi chợ nghe người dân kể chuyện bắt cóc nhưng thiếu kiểm chứng và đã vội vàng đăng tải các thông tin lên mạng xã hội.

Cả 2 người phụ nữ nhận lỗi trước cơ quan chức năng về hành vi vi phạm của mình, tự gỡ bỏ bài viết và viết cam kết không tái phạm.

Hai phụ nữ ở Đắk Lắk đi chợ, nghe tin có vụ bắt cóc trẻ em, liền đăng lên Facebook - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, sáng 25/10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan công an phát hiện 2 tài khoản Facebook đăng tải bài viết với nội dung "Khoảng 4h cùng ngày, trước cửa hàng Điện Máy Xanh - Đạt Lý, phường Tân An có 3 người đàn ông bắt cóc 1 cháu gái".

Bài đăng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự hoang mang, lo lắng trước vụ "bắt cóc" manh động này.

Công an phường Tân An cử lực lượng đến cửa hàng Điện Máy Xanh - Đạt Lý làm việc với những người liên quan và trích xuất camera để xác minh. Qua đó, công an xác định thông tin bắt cóc được đăng tải trên 2 tài khoản Facebook là sai sự thật.

Công an phường Tân An phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác minh được 2 chủ tài khoản Facebook nêu trên.

