NÓNG: Bộ Y tế phạt nặng một công ty ở TP.HCM vì bán thuốc độc

Đời sống 13/11/2025 05:30

Ngày 12/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại dược phẩm Thuận Thiên (Trụ sở chính và địa điểm kinh doanh tại xã Bình Hưng, TP.HCM) vì hành vi bán thuốc thuộc danh mục thuốc độc được nhập khẩu nhưng chưa có giấy phép nhập khẩu.

Theo thông tin từ báo Công lý, ngày 12/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại dược phẩm Thuận Thiên (Trụ sở chính và địa điểm kinh doanh tại xã Bình Hưng, TP.HCM) vì hành vi bán thuốc thuộc danh mục thuốc độc được nhập khẩu nhưng chưa có giấy phép nhập khẩu.

Cụ thể, công ty đã xuất bán 65.126 hộp thuốc Mageum tab, hoạt chất: Magnesi Valproat, số giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam: VN-20707-17; thuộc các lô: 24003, 24006, 24007, 24008, 24009, 24010, 24011, 24012, 24013, 24014, 24015; thuốc do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dược phẩm Bình Minh nhập khẩu.

Tình tiết tăng nặng là công ty đã vi phạm hành chính trị giá hàng hóa lớn, theo quy định tại Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

NÓNG: Bộ Y tế phạt nặng một công ty ở TP.HCM vì bán thuốc độc - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, căn cứ các quy định hiện hành, Cục Quản lý Dược quyết định xử phạt Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên số tiền 195 triệu đồng. Ngoài hình thức phạt tiền, công ty còn bị áp dụng các biện pháp xử phạt bổ sung gồm tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở, trong thời hạn 5 tháng 7 ngày, và đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp trong 8 tháng 7 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Đồng thời, Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty phải tiêu hủy toàn bộ số thuốc Mageum tab vi phạm, bao gồm 43.443 hộp và 66 viên thuốc do khách hàng hoàn trả. Việc tiêu hủy phải được thực hiện theo đúng quy định về quản lý dược phẩm độc và được giám sát bởi cơ quan chức năng.

Quyết định nêu rõ Công ty Thuận Thiên có trách nhiệm nộp phạt tại Kho bạc Nhà nước khu vực I trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo. Nếu doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành, Cục Quản lý Dược sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành theo quy định. Cơ quan này cũng giao Phòng Quản lý Kinh doanh Dược tổ chức thực hiện quyết định, đồng thời đề nghị Sở Y tế TP.HCM phối hợp giám sát việc chấp hành của công ty.

Phẫn nộ chồng đánh vợ thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

Phẫn nộ chồng đánh vợ thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

Thời gian vừa qua, mạng xã hội không ngừng chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh tượng người chồng hành hung vợ ở ngay hành lang tòa chung cư tại Hà Nội.

Xem thêm
Từ khóa:   bán thuốc độc thuốc độc tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 14/11/2025, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, cuộc sống đổi mới, tình duyên tươi thắm, chẳng cần bon chen lộc cũng về tay

Đúng ngày mai, thứ Sáu 14/11/2025, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, cuộc sống đổi mới, tình duyên tươi thắm, chẳng cần bon chen lộc cũng về tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 14/11/2025, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 14/11/2025, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Sáu 14/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 14/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Bàng hoàng phát hiện bé trai sơ sinh tử vong tại bãi đất trống

Bàng hoàng phát hiện bé trai sơ sinh tử vong tại bãi đất trống

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 13/11/2025, 3 con giáp vầng mây Tài Lộc quẩn quanh trước ngõ, kinh doanh Phát Tài, làm đâu thắng đó, thu về vàng bạc đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 13/11/2025, 3 con giáp vầng mây Tài Lộc quẩn quanh trước ngõ, kinh doanh Phát Tài, làm đâu thắng đó, thu về vàng bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 13/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', tiền tài tăng vọt, con đường làm giàu rộng mở

Đúng hôm nay, thứ Năm 13/11/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'cá gặp nước', tiền tài tăng vọt, con đường làm giàu rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế phạt nặng một công ty ở TP.HCM vì bán thuốc độc

NÓNG: Bộ Y tế phạt nặng một công ty ở TP.HCM vì bán thuốc độc

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ nấm rơm và 3 lưu ý khi sử dụng

5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ nấm rơm và 3 lưu ý khi sử dụng

Dinh dưỡng 2 giờ 49 phút trước
Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 11 dùng gậy gỗ đánh học sinh lớp 9 tử vong

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 11 dùng gậy gỗ đánh học sinh lớp 9 tử vong

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 13/11/2025, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy in tiền', một tay hốt vàng, một tay hốt bạc, sự nghiệp thăng hoa đều đều

Sau hôm nay, thứ Năm 13/11/2025, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy in tiền', một tay hốt vàng, một tay hốt bạc, sự nghiệp thăng hoa đều đều

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy loạt dầu gội, dầu xả nổi tiếng

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy loạt dầu gội, dầu xả nổi tiếng

Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

Phẫn nộ chồng đánh vợ thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

Phẫn nộ chồng đánh vợ thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bàng hoàng phát hiện bé trai sơ sinh tử vong tại bãi đất trống

Bàng hoàng phát hiện bé trai sơ sinh tử vong tại bãi đất trống

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 11 dùng gậy gỗ đánh học sinh lớp 9 tử vong

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 11 dùng gậy gỗ đánh học sinh lớp 9 tử vong

Thông tin MỚI vụ chồng đánh vợ thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

Thông tin MỚI vụ chồng đánh vợ thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng xâm hại bé gái 7 tuổi

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng xâm hại bé gái 7 tuổi

Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

NSND Thu Quế gây lo lắng khi chia sẻ clip khóc sướt mướt trên mạng xã hội

NSND Thu Quế gây lo lắng khi chia sẻ clip khóc sướt mướt trên mạng xã hội