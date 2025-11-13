Ngày 12/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại dược phẩm Thuận Thiên (Trụ sở chính và địa điểm kinh doanh tại xã Bình Hưng, TP.HCM) vì hành vi bán thuốc thuộc danh mục thuốc độc được nhập khẩu nhưng chưa có giấy phép nhập khẩu.

Theo thông tin từ báo Công lý, ngày 12/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại dược phẩm Thuận Thiên (Trụ sở chính và địa điểm kinh doanh tại xã Bình Hưng, TP.HCM) vì hành vi bán thuốc thuộc danh mục thuốc độc được nhập khẩu nhưng chưa có giấy phép nhập khẩu.

Cụ thể, công ty đã xuất bán 65.126 hộp thuốc Mageum tab, hoạt chất: Magnesi Valproat, số giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam: VN-20707-17; thuộc các lô: 24003, 24006, 24007, 24008, 24009, 24010, 24011, 24012, 24013, 24014, 24015; thuốc do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dược phẩm Bình Minh nhập khẩu.

Tình tiết tăng nặng là công ty đã vi phạm hành chính trị giá hàng hóa lớn, theo quy định tại Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, căn cứ các quy định hiện hành, Cục Quản lý Dược quyết định xử phạt Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên số tiền 195 triệu đồng. Ngoài hình thức phạt tiền, công ty còn bị áp dụng các biện pháp xử phạt bổ sung gồm tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở, trong thời hạn 5 tháng 7 ngày, và đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp trong 8 tháng 7 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Đồng thời, Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty phải tiêu hủy toàn bộ số thuốc Mageum tab vi phạm, bao gồm 43.443 hộp và 66 viên thuốc do khách hàng hoàn trả. Việc tiêu hủy phải được thực hiện theo đúng quy định về quản lý dược phẩm độc và được giám sát bởi cơ quan chức năng.

Quyết định nêu rõ Công ty Thuận Thiên có trách nhiệm nộp phạt tại Kho bạc Nhà nước khu vực I trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo. Nếu doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành, Cục Quản lý Dược sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành theo quy định. Cơ quan này cũng giao Phòng Quản lý Kinh doanh Dược tổ chức thực hiện quyết định, đồng thời đề nghị Sở Y tế TP.HCM phối hợp giám sát việc chấp hành của công ty.

