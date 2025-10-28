Tìm kiếm cô gái nghi bị lũ cuốn mất tích ở Lâm Đồng

Đời sống 28/10/2025 05:05

Một người phụ nữ ở xã Đ’ran nghi bị lũ cuốn mất tích, hiện công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn chưa có kết quả.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khuya 27/10, lực lượng chức năng xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm người phụ nữ nghi bị nước lũ cuốn trôi.

Chiều cùng ngày, mưa lớn kéo dài làm một số khu vực ven suối, đường giao thông ở xã D’ran ngập nặng. Đến khoảng 17h30, người dân trình báo cơ quan chức năng về việc một cô gái khoảng 27 tuổi (trú tại xã Đ’ran) nghi bị lũ cuốn trôi.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã D’ran cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc tìm kiếm.

Tìm kiếm cô gái nghi bị lũ cuốn mất tích ở Lâm Đồng - Ảnh 1
Mưa lớn ở Lâm Đồng gây ngập lụt vùng sản xuất thanh long - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, đến 22h20, việc tìm kiếm nạn nhân vẫn được triển khai. Hiện, gia đình chưa liên lạc được với cô gái nghi bị lũ cuốn ở Lâm Đồng.

Trong ngày 27/10, mưa lớn ở Lâm Đồng khiến nhiều khu vực dân cư, đường giao thông bị ngập cục bộ. Mưa lũ khiến đèo Sông Pha nối Lâm Đồng - Khánh Hòa, quốc lộ 28B nối Mũi Né - Đà Lạt bị sạt lở. 

 

Thấy chồng nhậu cùng phụ nữ khác, vợ mang dao rạch mặt tình địch

Thấy chồng nhậu cùng phụ nữ khác, vợ mang dao rạch mặt tình địch

Ngày 27/10, lực lượng chức năng ở xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp đang điều tra vụ nghi vấn một nữ cán bộ xã dùng dao rọc giấy rạch mặt người phụ nữ đang ngồi nhậu với chồng mình.

Xem thêm
Từ khóa:   lũ cuốn mất tích mất tích tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp vượng đường Tài Lộc, thoát kiếp nợ nần, tha hồ hưởng hết phúc phần, được Thần Tài tặng cả núi vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp vượng đường Tài Lộc, thoát kiếp nợ nần, tha hồ hưởng hết phúc phần, được Thần Tài tặng cả núi vàng

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/10/2025, 3 con giáp xòe tay đón nhận lộc Trời ban, sự nghiệp bứt phá như 'phượng hoàng lửa', sếp thưởng tiền lương 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Tử vi thứ Tư 29/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tử vi thứ Tư 29/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, đếm tiền mỏi tay, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc đen đủi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/10/2025, 3 con giáp Hồng Phúc tề tựu, tình tiền đỏ rực, có trong tay số ngân khố 'khủng', PHÚC khí tràn trề, ước gì được nấy

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/10/2025, 3 con giáp Hồng Phúc tề tựu, tình tiền đỏ rực, có trong tay số ngân khố 'khủng', PHÚC khí tràn trề, ước gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 28/10/2025, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Ba 28/10/2025, 3 con giáp 'trúng quả' trời cho, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', vận mệnh rực sáng không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Xót xa cả chục người khiêng quan tài vượt dòng nước lũ chảy xiết đi chôn cất

Xót xa cả chục người khiêng quan tài vượt dòng nước lũ chảy xiết đi chôn cất

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Bưởi rất tốt nhưng 3 nhóm đối tượng sau đây không nên ăn

Bưởi rất tốt nhưng 3 nhóm đối tượng sau đây không nên ăn

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
Bị chó nhà cắn nát tay, người phụ nữ 63 tuổi nhập viện nguy kịch

Bị chó nhà cắn nát tay, người phụ nữ 63 tuổi nhập viện nguy kịch

Sức khỏe 2 giờ 21 phút trước
Tìm kiếm cô gái nghi bị lũ cuốn mất tích ở Lâm Đồng

Tìm kiếm cô gái nghi bị lũ cuốn mất tích ở Lâm Đồng

Đời sống 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Chân dung nữ thực tập sinh Việt sát hại đồng hương ở Nhật

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, hiện vẫn đang hôn mê

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 9 bị bạn đâm tử vong ở Hà Nội

Xót xa cả chục người khiêng quan tài vượt dòng nước lũ chảy xiết đi chôn cất

Xót xa cả chục người khiêng quan tài vượt dòng nước lũ chảy xiết đi chôn cất

Thấy chồng nhậu cùng phụ nữ khác, vợ mang dao rạch mặt tình địch

Thấy chồng nhậu cùng phụ nữ khác, vợ mang dao rạch mặt tình địch

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 ở Hà Nội bị bạn đâm tử vong

Danh tính kẻ cướp 460 tờ vé số của phụ nữ khuyết tật

Danh tính kẻ cướp 460 tờ vé số của phụ nữ khuyết tật

Phát hiện thi thể nữ giới trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng, tiết lộ đặc điểm nhận dạng

Phát hiện thi thể nữ giới trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng, tiết lộ đặc điểm nhận dạng