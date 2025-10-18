Giá vàng hôm nay, ngày 18/10/2025: Thị trường sụt giảm, nhưng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng vọt sát 160 triệu đồng

Đời sống 18/10/2025 10:13

Hôm nay, ngày 18/10/2025, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn sáng nay rớt 2 triệu đồng theo đà lao dốc của giá vàng thế giới. Riêng vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết mua vào 156,5 triệu đồng và bán ra 159,5 triệu đồng.

Theo báo Thanh Niên, sáng 18/10, giá vàng trong nước quay đầu đi xuống sau khi đạt kỷ lục mới. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 2 triệu đồng khi còn mua vào 149,5 triệu đồng/lượng, bán ra xuống 151 triệu đồng. Riêng Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giữ nguyên chiều mua vàng miếng SJC và ACB ở mức 150 triệu đồng và giảm 1 triệu đồng ở chiều bán ra, xuống 151 triệu đồng…

Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm 2 triệu đồng khi mua vào xuống 148 triệu đồng, bán ra còn 150,2 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 151 triệu đồng và bán ra 153 triệu đồng... Riêng vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu luôn có giá giao dịch cao nhất thị trường khi niêm yết mua vào 156,5 triệu đồng và bán ra 159,5 triệu đồng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đang cao hơn vàng miếng SJC 8,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 18/10/2025: Thị trường sụt giảm, nhưng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng vọt sát 160 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng lao dốc. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng gây bất ngờ khi rơi thẳng đứng trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay và tuần giao dịch ở mức 4.252 USD/ounce, mất tổng cộng tới giảm 128 USD/ounce (tương đương mức giảm 4 triệu đồng).

Giá vàng trong nước lao dốc nhưng vẫn thua đà giảm của giá thế giới. Theo giới phân tích, áp lực chốt lời mạnh mẽ đã khiến giá vàng thế giới bị bán tháo, có thời điểm giá kim loại quý lùi sâu nhất của kim loại quý thủng cả mốc 4.200 USD/ounce, chỉ còn 4.195 USD/ounce - tương đương mức giảm khoảng 180 USD/ounce từ mốc đỉnh lịch sử.

Dù vậy, trong trung dài hạn, giá vàng vẫn được dự báo có thể đi lên trước những nỗi lo về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung; lộ trình giảm lãi suất của ngân hàng trung ương các nước và đồng USD kém hấp dẫn.

Hiện chỉ số đồng USD trên thị trường quốc tế được giao dịch quanh 98,5 điểm - ổn định trong suốt nhiều tháng qua. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1351 triệu đồng/lượng.

