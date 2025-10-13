Hai gia đình 7 người bị tai nạn khi đi khám bệnh: Bé gái 11 tháng tuổi tử vong

Trên đường chở hai gia đình ở Quảng Ngãi đi khám bệnh, chiếc xe bị nạn làm bảy người trên xe bị thương nặng. Tuy nhiên, nạn nhân 11 tháng tuổi trong vụ 2 gia đình thuê xe đi khám bệnh gặp tai nạn đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sáng ngày 13/10, ông Phan Anh Quang, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết bé Đ.T.A.N (11 tháng tuổi), 1 trong 7 nạn nhân bị tai nạn giao thông ở TP.Đà Nẵng trong lúc đi khám bệnh, đã tử vong do vết thương quá nặng, dù cháu được các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam nỗ lực cứu chữa.

"Cháu bé đã được gia đình đưa về nhà để lo hậu sự. Trong sáng nay 13.10, chính quyền địa phương sẽ đến thăm hỏi, động viên gia đình bé N.", ông Quang nói.

Ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, cho biết trong số 7 bệnh nhân vào viện cấp cứu thì cháu Đ.T.A.N bị chấn thương sọ não kín nặng, chấn thương ngực bụng kín.

Dù cháu N. đã được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện nỗ lực cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, nguy cơ tử vong cao nên gia đình đã xin cho cháu xuất viện về nhà ngay trong đêm 12.10.

Những bệnh nhân còn lại bị đa chấn thương, sau khi thăm khám và phẫu thuật thì hiện nay sức khỏe đã ổn định và đang được tích cực theo dõi tại bệnh viện.

Hai gia đình 7 người bị tai nạn khi đi khám bệnh: Bé gái 11 tháng tuổi tử vong - Ảnh 1
Dù được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam nỗ lực cứu chữa nhưng cháu Đ.T.A.N đã tử vong do vết thương quá nặng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 1 giờ ngày 12/10, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tiếp nhận cấp cứu bảy nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương. Các nạn nhân gồm Đinh Thị An Nhiên (11 tháng tuổi), Đinh Bdap Rosa (18 tháng tuổi), Đinh Y Rohy (6 tuổi), Đinh Văn Phoa (33 tuổi), Hngưi Bdap (35 tuổi), Đinh Đông Dương (37 tuổi) và Đinh Thị Trang (40 tuổi, đều ngụ huyện Sơn Hà cũ, tỉnh Quảng Ngãi)

Các bác sĩ khẩn trương kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn bộ ê kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh… để xử lý khẩn cấp. Trong đó, cháu Đinh Thị An Nhiên bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực bụng nặng, được phẫu thuật và đang được theo dõi tích cực. Những bệnh nhân còn lại bị đa chấn thương, đã qua phẫu thuật, sức khỏe cơ bản ổn định.

Các nạn nhân trên bị tai nạn giao thông trên đường từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 cùng ngày, trên đường tỉnh 619 xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô đầu kéo biển số 77C-070.85 kéo theo rơ-moóc 77R-005.28 do ông Dương Văn Hổ (53 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông hướng Đà Nẵng – Quảng Ngãi, và ô tô 92H-0935 do ông Đinh Đông Dương (37 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, chở sáu người trong hai gia đình, lưu hành chiều ngược lại.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, test nồng độ cồn, ma túy đối với hai tài xế. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là một trong hai ô tô lấn sang làn ngược chiều gây tai nạn.

Xót xa thầy giáo tử vong do bị điện giật khi dọn nhà sau lũ

Xót xa thầy giáo tử vong do bị điện giật khi dọn nhà sau lũ

Trong quá trình dọn dẹp nhà sau lũ, thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1986, giáo viên Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội) không may bị điện giật dẫn đến tử vong.

