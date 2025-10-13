Tháng 9, 10, 11 âm lịch sắp đến, 3 con giáp được Thần Tài rót LỘC, hưởng phúc kim an, sự nghiệp chạm đỉnh, tiền tài hưng thịnh, mọi điều hanh thông

Tháng 9, 10, 11 âm lịch sắp đến, sự nghiệp của tuổi Thìn có Thiên Ấn nâng đỡ nên trong công việc bạn luôn là người khá nổi bật nhờ năng lực của mình. Những ai cần phải đi làm hay gặp khách hàng hôm nay sẽ nhận được sự tín nhiệm từ người khác nhờ tài năng của mình. Tuy nhiên đừng có kiêu ngạo với đồng nghiệp nhé.

Xem tử vi hàng ngày thấy tiền bạc tốt lên nhờ Tam Hợp cục. Bạn đưa ra quyết định đúng đắn khi đầu tư vào lĩnh vực mới, thời gian đã chứng minh những gì bạn dự đoán là hoàn hoàn chính xác, nhờ vậy tiền bạc thu về ngày cuối tuần không phải là ít.

Nhờ cục diện Thổ sinh Kim, Thìn có đường tình cảm tốt đẹp. Chính nhờ những suy nghĩ tích cực này mà ngày hôm nay bạn vẫn còn cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc. Mặc dù xung quanh con có nhiều điều, nhiều người mang phiền não đến nhưng bạn vẫn lạc quan.

Con giáp tuổi Dậu

Tháng 9, 10, 11 âm lịch sắp đến, nhờ có Tam Hội trợ giúp nên người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội. Thậm chí bản mệnh có thể tạo ấn tượng tốt cho mọi người ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nếu là con giáp may mắn, bạn có thể tìm được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc của con giáp này cũng có những chuyển biến tích cực. Bạn có những ý tưởng sáng tạo ngay cả khi mọi người xung quanh đều chùn bước. Nếu có cơ hội xuất hiện thì hãy tự tin và chủ động nắm bắt, đừng đánh giá thấp bản thân.

Thổ sinh Kim, bản mệnh luôn rất tự hào về gia đình mình. Bạn luôn quan điểm người trong nhà phải luôn trò chuyện, tâm sự và thấu hiểu nhau, chính vì thế mà mọi người không bao giờ hiểu lầm hay nghi kị nhau cả.

Con giáp tuổi Mùi

Tháng 9, 10, 11 âm lịch sắp đến, được Tam Hợp che chở, người tuổi Mùi đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc. Bạn phát huy được mặt tốt của bản thân và nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Tuy nhiên bạn nên xem lại cách làm việc đôi lúc còn bảo thủ, tự làm theo ý mình.

Ảnh minh họa: Internet

Cát tinh Thiên Tài cũng giúp đường tài lộc của con giáp này đang trên đà phát triển, vận khí tăng tiến không ngừng, đặc biệt là chuyện buôn bán kinh doanh ngày càng thuận lợi, khách hàng tự tìm đến, hàng hóa ra vào tới tấp. Nhờ vậy tiền bạc cứ thế ào ào đổ về nhà.

Thổ - Mộc xung khắc nhắc nhở bản mệnh đừng cố gượng ép bản thân, tình cảm vẫn nên thuận theo tự nhiên, nếu đôi bên thực sự yêu nhau thì sẽ tự đến với nhau. Người có đôi cũng vậy, nên bồi dưỡng qua năm tháng và quan tâm tới đối phương nhiều hơn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!