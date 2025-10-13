Hà Nội: Nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt , máy xúc phá tường để dập lửa

Khoảng 21h ngày 12/10, tại khu nhà xưởng trên đường Nguyễn Khoái (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) xảy ra cháy lớn. Lửa bùng lên nhanh chóng, bao trùm nhà xưởng. Cột khói đen cuồn cuộn bốc lên cao hàng chục mét.

Theo thông tin báo VTC News, khoảng 21h ngày 12/10, người dân sinh sống quanh khu vực đường Nguyễn Khoái (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) thấy khói lửa bốc lên dữ dội từ một khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo nhân chứng, đám cháy xuất phát từ khu sản xuất đồ bảo hộ, sau đó lan nhanh khiến lửa bao trùm toàn bộ nhà xưởng. Cột khói đen đặc cuồn cuộn bốc cao, nhìn rõ từ xa. Nhiều người dân hốt hoảng di chuyển đồ đạc, tránh nguy cơ cháy lan sang khu dân cư liền kề.

Vụ cháy xảy ra khu vực đường Nguyễn Khoái (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội). Ảnh: VTC News.

Theo thông tin báo Dân Trí, sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Nhà chức trách cho biết bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê, làm rõ.

Tại hiện trường, cột khói đen bốc lên cuồn cuộn khiến nhiều người lo lắng. Lực lượng chức năng sau đó phải điều máy xúc tới để phá dỡ kết cấu khu xưởng, tiến hành chữa cháy bên trong.

Máy xúc được huy động đến hiện trường. Lực lượng cảnh sát phong tỏa khu vực để phục vụ công tác chữa cháy. Ảnh: VietNamNet.

Đến khoảng 22h45, khói đen vẫn bốc cao trên khu vực nhà xưởng, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát, ngăn cháy lan. Toàn bộ khu vực đường Nguyễn Khoái bị bao phủ bởi mùi khét nồng nặc và lớp khói dày.

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người.

TP.HCM: Cháy căn hộ tầng 15 chung cư, nhiều cư dân hoảng loạn tháo chạy Khói đen nhanh chóng lan rộng sang các căn hộ và các tầng lân cận, khiến nhiều cư dân hốt hoảng, tháo chạy khỏi tòa nhà bằng lối thang bộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-nha-xuong-boc-chay-ngun-ngut-may-xuc-pha-tuong-e-dap-lua-744028.html