Hà Nội: Nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt , máy xúc phá tường để dập lửa

Đời sống 13/10/2025 09:32

Khoảng 21h ngày 12/10, tại khu nhà xưởng trên đường Nguyễn Khoái (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) xảy ra cháy lớn. Lửa bùng lên nhanh chóng, bao trùm nhà xưởng. Cột khói đen cuồn cuộn bốc lên cao hàng chục mét.

Theo thông tin báo VTC News, khoảng 21h ngày 12/10, người dân sinh sống quanh khu vực đường Nguyễn Khoái (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) thấy khói lửa bốc lên dữ dội từ một khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông.

Hà Nội: Nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt , máy xúc phá tường để dập lửa - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo nhân chứng, đám cháy xuất phát từ khu sản xuất đồ bảo hộ, sau đó lan nhanh khiến lửa bao trùm toàn bộ nhà xưởng. Cột khói đen đặc cuồn cuộn bốc cao, nhìn rõ từ xa. Nhiều người dân hốt hoảng di chuyển đồ đạc, tránh nguy cơ cháy lan sang khu dân cư liền kề.

Hà Nội: Nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt , máy xúc phá tường để dập lửa - Ảnh 2
Vụ cháy xảy ra khu vực đường Nguyễn Khoái (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội). Ảnh: VTC News. 

Theo thông tin báo Dân Trí, sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Nhà chức trách cho biết bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê, làm rõ.

Tại hiện trường, cột khói đen bốc lên cuồn cuộn khiến nhiều người lo lắng. Lực lượng chức năng sau đó phải điều máy xúc tới để phá dỡ kết cấu khu xưởng, tiến hành chữa cháy bên trong.

Hà Nội: Nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt , máy xúc phá tường để dập lửa - Ảnh 3
Máy xúc được huy động đến hiện trường. Lực lượng cảnh sát phong tỏa khu vực để phục vụ công tác chữa cháy. Ảnh: VietNamNet. 

Đến khoảng 22h45, khói đen vẫn bốc cao trên khu vực nhà xưởng, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát, ngăn cháy lan. Toàn bộ khu vực đường Nguyễn Khoái bị bao phủ bởi mùi khét nồng nặc và lớp khói dày.

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người.

TP.HCM: Cháy căn hộ tầng 15 chung cư, nhiều cư dân hoảng loạn tháo chạy

TP.HCM: Cháy căn hộ tầng 15 chung cư, nhiều cư dân hoảng loạn tháo chạy

Khói đen nhanh chóng lan rộng sang các căn hộ và các tầng lân cận, khiến nhiều cư dân hốt hoảng, tháo chạy khỏi tòa nhà bằng lối thang bộ.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà xưởng cháy nhà tin mới

TIN MỚI NHẤT

Hơn 2.000 suất tầm soát ung thư miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế

Hơn 2.000 suất tầm soát ung thư miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế

Xã hội 1 giờ 15 phút trước
Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Đúng 20h30 ngày mai, thứ Ba 14/10/2025, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, vận may bạo phát, tiền của chất đầy nhà

Đúng 20h30 ngày mai, thứ Ba 14/10/2025, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, vận may bạo phát, tiền của chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán

Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Choáng váng với vòng eo 'mỏng như tờ giấy A4' của Tần Lam ở tuổi 46

Choáng váng với vòng eo 'mỏng như tờ giấy A4' của Tần Lam ở tuổi 46

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
Ếch được mệnh danh là "gà đồng" giàu protein với 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe

Ếch được mệnh danh là "gà đồng" giàu protein với 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 20 phút trước
Bàng hoàng cả nhà 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại San Francisco

Bàng hoàng cả nhà 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại San Francisco

Thế giới 2 giờ 32 phút trước
Xe khách mất phanh tự lật ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Xe khách mất phanh tự lật ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Dự đoán cuối năm 2025, 3 con giáp thoát số vất vả, mở cửa đón vận may, làm 1 hưởng 10, có tiền thoải mái tiêu xài, tương lai tươi sáng

Dự đoán cuối năm 2025, 3 con giáp thoát số vất vả, mở cửa đón vận may, làm 1 hưởng 10, có tiền thoải mái tiêu xài, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Tử vi thứ Ba 14/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Ba 14/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán

Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán

Xe khách mất phanh tự lật ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Xe khách mất phanh tự lật ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Trước khi bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả, Ngân 98 từng bị phát hiện dương tính ma túy và loạt ồn ào đời tư

Trước khi bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả, Ngân 98 từng bị phát hiện dương tính ma túy và loạt ồn ào đời tư

Sản xuất và buôn bán hàng giả, DJ Ngân 98 có thể đối diện mức án nào?

Sản xuất và buôn bán hàng giả, DJ Ngân 98 có thể đối diện mức án nào?