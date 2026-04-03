Mừng 3 con giáp ‘TIỀN ĐÈ NGƯỜI’, vàng đầy chật két trong tuần mới, vận may vây kín lối muốn thoát cũng không được trong 21 ngày tới

Trong 21 ngày tới, Tam Hợp cục xuất hiện trong tử vi của người tuổi Tỵ là tín hiệu tích cực cho những nỗ lực của bản mệnh trong suốt thời gian qua. Bạn có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và ngày càng trở nên mạnh mẽ.

Thời điểm này, dù có phải đương đầu với bất cứ thử thách nào, bạn cũng không hề có chút run sợ nào vì đã có cả một quá trình rèn giũa. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn cũng sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt.

Con giáp tuổi Tuất

Trong 21 ngày tới, Lục Hợp độ mệnh, người tuổi Tuất dễ được quý nhân nâng đỡ, nhờ thế mà có những quyết định đúng đắn, không bị vướng phải những sai lầm không đáng có. Trong công việc, bạn luôn cần sự tập trung cao độ và tinh thần nhiệt huyết mới có được kết quả như ý, đừng để những thứ khác làm ảnh hưởng.

Vận trình tài lộc ở thời điểm này khá vượng, cơ hội kiếm tiền đến liên tục. Các nguồn thu chính và nguồn thu phụ của con giáp này đều gia tăng, kinh doanh buôn bán đều có lãi. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên học cách tiết kiệm, hạn chế những khoản chi phí mua sắm không cần thiết.

Con giáp tuổi Mùi

Trong 21 ngày tới, Thực thần hỗ trợ, tiền bạc là điểm sáng của Mùi trong ngày mới, lộc ăn uống dồi dào, ăn nên làm ra, kinh doanh hồng phát. Bạn kiên quyết làm điều đúng đắn, nhưng lại không nhận được sự ủng hộ từ người khác. Đừng vội phủ nhận bản thân vì con đường bạn đang đi sẽ mang lại may mắn về tiền bạc trong ngày này.

Ngày Xung Mùi, trong công việc đừng nổi nóng vô cớ khi bất đồng quan điểm, bạn nên nhớ rằng một số người không chống lại bạn, họ chỉ không có cùng quan điểm. Hãy tiếp tục con đường của mình, thời gian sẽ lo liệu mọi việc cho Mùi, cứ cố gắng, trời sẽ không phụ lòng bạn.

