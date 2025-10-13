Trong tuần cuối cùng của tháng 8 âm lịch, 3 con giáp may mắn ‘chạy đằng trời’ cũng không thoát được vận đỏ, tài lộc sung túc, tiền căng chặt ví

Trong tuần cuối cùng của tháng 8 âm lịch, Chính Ấn chiếu vận tốt cho những bạn tuổi Sửu còn chăm chỉ theo đuổi con đường học tập và chức vụ, danh lợi. Tuy nhiên một số người còn hơi khó khăn vì còn thiếu chí tiến thủ, chậm chạp. Làm gì cũng nên nghiêm túc và hết mình thì mới mong thành quả lớn lao nhé bạn.

Bản mệnh gặp điềm báo không lành về đường tài lộc. Chuyện làm ăn không mấy suôn sẻ khi vẫn có những kẻ tiểu nhân ẩn mình bên cạnh để ngáng đường bạn, họ không từ thủ đoạn để tranh cướp lợi danh về cho mình.

Tình cảm là điểm sáng trong ngày nhờ Thổ sinh Kim. Nếu cảm thấy mình là nạn nhân của những ai hay cay nghiệt, dốt nát, nhỏ nhen thì nên mừng thầm vì họ đang gánh nghiệp cho bạn. Sống tốt ngày nào hay ngày đó, cứ vô tư và sống bên gia đình là được.

Con giáp tuổi Mão

Trong tuần cuối cùng của tháng 8 âm lịch, người tuổi Mão trở nên rất sĩ diện dưới tác động của Nhị Hợp. Bản mệnh thường không chịu nhận lỗi cho dù lỗi sai đã rành rành. Điều này khiến mọi người cảm thấy bạn khá cứng đầu cứng cổ và tránh hợp tác với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, với người làm ăn thì thời gian này khá thích hợp để bạn xây dựng các mối quan hệ hợp tác. Bản mệnh có thể tìm được những đối tác tiềm năng, có ích cho sự phát triển tương lai.

Mộc khắc Thổ cho thấy bản mệnh có quan điểm bất đồng với con cái hoặc cha mẹ. Sự cách biệt thế hệ có thể khiến đôi bên khó có thể hiểu được suy nghĩ của nhau, Đôi bên cần học cách đặt mình vào vị trí của đối phương.

Con giáp tuổi Mùi

Trong tuần cuối cùng của tháng 8 âm lịch, được Tam Hợp che chở, người tuổi Mùi đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc. Bạn phát huy được mặt tốt của bản thân và nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Tuy nhiên bạn nên xem lại cách làm việc đôi lúc còn bảo thủ, tự làm theo ý mình.

Ảnh minh họa: Internet

Cát tinh Thiên Tài cũng giúp đường tài lộc của con giáp này đang trên đà phát triển, vận khí tăng tiến không ngừng, đặc biệt là chuyện buôn bán kinh doanh ngày càng thuận lợi, khách hàng tự tìm đến, hàng hóa ra vào tới tấp. Nhờ vậy tiền bạc cứ thế ào ào đổ về nhà.

Thổ - Mộc xung khắc nhắc nhở bản mệnh đừng cố gượng ép bản thân, tình cảm vẫn nên thuận theo tự nhiên, nếu đôi bên thực sự yêu nhau thì sẽ tự đến với nhau. Người có đôi cũng vậy, nên bồi dưỡng qua năm tháng và quan tâm tới đối phương nhiều hơn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!