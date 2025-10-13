Tử vi con giáp tuần mới (13 đến 19/10/2025), 3 con giáp số đỏ được Thần Tài phát LỘC, có số hoàng kim, tiền bạc rủng rỉnh, may mắn không ai bằng

Tử vi con giáp tuần mới (13 đến 19/10/2025), Thực Thần soi đường chỉ lối, người tuổi Tỵ tìm ra hướng làm ăn mới phù hợp với mình, nhờ thế bạn không cần tốn quá nhiều công sức mà tiền vẫn đổ về đầy túi. Khoản tiền bạn kiếm được có thể khiến nhiều người ghen tị.

Một số người làm nghề tự do có thể nhận được khoản thù lao hậu hĩnh trong ngày hôm nay. Vì bạn hoàn thành đúng dự kiến, giúp đối tác kiếm về một khoản lời lãi đáng kể nên bạn cũng được nhận thêm hoa hồng rủng rỉnh. Thủy khắc Hỏa, trong tuần này, bản mệnh dễ dàng phải lòng một ai đó, song đừng vì thế mà đưa ra quyết định đến với đối phương quá dễ dàng, bởi có thể đối phương chỉ là kẻ giỏi nói lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ bạn mà thôi.

Tử vi con giáp tuần mới (13 đến 19/10/2025), người tuổi Thân đang ở trong giai đoạn tiến triển tốt. Tỷ Kiên độ mệnh, cấp trên đặt lòng tin và hy vọng vào bản mệnh vì những nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua. Bản thân con giáp này cũng có đam mê với công việc nên cống hiến hết mình mà không chút nề hà.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tài lộc lại có dấu hiệu hao hụt vì những chuyện không đâu hoặc do làm ăn thua lỗ, bài bạc đỏ đen... Có nhiều lúc bạn không biết phải làm thế nào để xoay chuyển tình thế mà chỉ biết than thân trách phận mà thôi.

Chuyện tình cảm nhiều biến động, bạn cảm thấy buồn vì các mối quan hệ của mình không như ý, có người phải chịu tổn thương từ chính người mình yêu. Thực tế thì mâu thuẫn không giải quyết được vì đôi bên không chịu ngồi lại cùng chia sẻ với nhau.

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi con giáp tuần mới (13 đến 19/10/2025), Thực thần giúp sức, người tuổi Ngọ thông minh trong việc quản lý tiền bạc, được lộc ăn uống dồi dào. Hãy thoải mái nói về chuyện tiền nong của mình, cảm nhận tiền bạc có thể tăng cao trong giai đoạn này.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày Tuyệt Ngọ, con giáp này hơi khó tính trong công việc khiến người khác cảm thấy khó chịu, bạn có ý tốt nhưng người khác lại không hiểu ý của bạn. Ngọ có xu hướng cầu toàn trong mọi việc, điều này dễ tạo nên cảm giác mệt mỏi và chán nản nếu mọi việc không được mong đợi.



Hôm nay bản mệnh không nên nhún nhường quá mức trước ý kiến của người khác. Bạn hãy dũng cảm bày tỏ ý kiến của bản thân để họ không ăn hiếp được mình. Người có gia đình nên dành nhiều thời gian hơn để chơi với con, hôm nay là ngày con cần tới bạn nhiều hơn mọi khi.

