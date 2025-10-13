Đúng 2 ngày đầu tuần (13, 14 tháng 10), 3 con giáp có vận kim tiền, sự nghiệp hanh thông, ngồi không cũng rủng rỉnh Tài Lộc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 13/10/2025 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có vận kim tiền, sự nghiệp hanh thông, ngồi không cũng rủng rỉnh Tài Lộc đầy túi vào đúng 2 ngày đầu tuần (13, 14 tháng 10) này nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng 2 ngày đầu tuần (13, 14 tháng 10), Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi có thể nhận được lời khen ngợi của lãnh đạo. Bạn phát hiện ra nhiều vấn đề trong công việc của tập thể, giúp mọi người tránh được một bàn thua trông thấy.

Đúng 2 ngày đầu tuần (13, 14 tháng 10), 3 con giáp có vận kim tiền, sự nghiệp hanh thông, ngồi không cũng rủng rỉnh Tài Lộc đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh không ngại khó khăn vất vả nên dễ đi tắt đón đầu, nắm bắt được nhu cầu của thị trường. Hôm nay, có thể bạn sẽ thu hút được nhiều đối tượng khách hàng mới, khiến tiền đổ về ào ào trong túi.

Nếu có việc cần phải đi xa trong thời gian này, con giáp này nên xuất hành Hướng Đông Bắc gặp Hỷ thần, sẽ mang lại nhiều niềm vui, may mắn và thuận lợi. Xuất hành Hướng Đông Nam sẽ gặp Tài thần, mang lại tài lộc, tiền bạc. 

Con giáp tuổi Tuất 

Đúng 2 ngày đầu tuần (13, 14 tháng 10), có Tam Hợp hỗ trợ, người tuổi Tuất đang rất vượng vận khí. Mọi việc tương đối thuận lợi, suôn sẻ. Ngày này nếu bạn có dự định lớn về công việc thì cũng có người giúp đỡ. Vì vậy bản mệnh cần phải tận dụng cơ hội này bởi khả năng thành công sẽ là rất cao. 

Đúng 2 ngày đầu tuần (13, 14 tháng 10), 3 con giáp có vận kim tiền, sự nghiệp hanh thông, ngồi không cũng rủng rỉnh Tài Lộc đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tình hình tài chính những ngày này cũng có cải thiện đáng kể, đảm bảo cho con giáp này có nguồn thu ổn định, không cần quá lo lắng trong vấn đề cân đối chi tiêu. Lúc này bạn nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng chứ đừng vung tay quá trán nhé.

 

Ngũ hành tương sinh cho thấy người độc thân sẽ có cơ hội gặp được tình yêu đích thực của mình trong những ngày tới. Bạn cứ sống thật với lòng mình, tự tin vào bản thân thì tự khắc sẽ trở nên hấp dẫn trong mắt người khác phái.

Con giáp tuổi Tý 

Đúng 2 ngày đầu tuần (13, 14 tháng 10), Thiên ấn chiếu mệnh, Tý được tiếp sức mạnh mẽ trong công việc, làm ăn thuận lợi, tinh thần phấn chấn. Bạn sẽ có cơ hội thể hiện năng lực của mình trong công việc, và tốt nhất là nên bắt đầu ngày mới với những điều bạn quan tâm nhất.

Đúng 2 ngày đầu tuần (13, 14 tháng 10), 3 con giáp có vận kim tiền, sự nghiệp hanh thông, ngồi không cũng rủng rỉnh Tài Lộc đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày này, tiền bạc của Tý cũng không có gì đáng lo nhờ Tam Hội cục giúp đỡ. Vận may tài chính của bạn khá tốt, có một vài khoản lợi nhuận nhỏ tiềm ẩn và bất ngờ xuất hiện. Đây là một ngày may mắn cho những người giao dịch chứng khoán, đất đai, hàng hóa xuất nhập khẩu.

Chỉ cần những bạn độc thân sẵn sàng thử thay đổi mới về ngoại hình và tinh thần, bạn sẽ có cơ hội gặp được tình yêu lý tưởng của mình. Nếu có bất hòa hay hiểu lầm gì với mẹ chồng/vợ, hôm nay hãy thẳng thắn nói chuyện với họ. Với sự chân thành và kiên nhẫn, sẽ không có nút thắt nào không thể tháo gỡ. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Sách trời đã định, trong 70 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp chuẩn bị túi đựng tiền, LỘC ào đến tới tấp, thăng hạng thành Triệu Phú, mọi điều đi lên

Sách trời đã định, trong 70 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp chuẩn bị túi đựng tiền, LỘC ào đến tới tấp, thăng hạng thành Triệu Phú, mọi điều đi lên

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp chuẩn bị túi đựng tiền, LỘC ào đến tới tấp, thăng hạng thành Triệu Phú, mọi điều đi lên trong 70 ngày cuối năm 2025 này nhé!

