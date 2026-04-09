Cộng đồng mạng đang xôn xao trước những chia sẻ đầy bất ổn của Kim Tử Hàm trong buổi livestream mới đây. Nữ idol bất ngờ để lộ hình ảnh vết thương trên cánh tay, đồng thời đưa ra nhiều phát ngôn khiến dư luận không khỏi lo lắng.

Mới đây, Kim Tử Hàm xuất hiện trên livestream với trạng thái không ổn định. Cô cho biết bản thân từng bị tiêm nhiều mũi chất không rõ nguồn gốc dưới danh nghĩa “trị mụn, kháng viêm” cách đây vài năm. Từ thời điểm đó, nữ idol nói rằng mình thường xuyên phải chịu những cơn đau đầu dữ dội, thậm chí có lúc vượt quá khả năng chịu đựng.

Đáng chú ý, cô còn chia sẻ từng nhiều lần làm tổn thương bản thân, nhưng khẳng định nguyên nhân không đến từ vấn đề tâm lý mà là do những cơn đau thể xác kéo dài. Những phát ngôn này nhanh chóng khiến người xem lo ngại về tình trạng sức khỏe hiện tại của cô.

Không dừng lại ở đó, Kim Tử Hàm còn đề cập đến việc bị theo dõi và kiểm soát, cho rằng có người đứng sau thao túng và khiến hình ảnh của cô bị hiểu sai trước công chúng. Trước đó, nữ idol cũng từng đăng tải bài viết ẩn ý trên mạng xã hội, khẳng định bản thân đã chịu đựng nhiều áp lực trong thời gian dài và cảnh báo sẽ “nói ra tất cả” nếu tiếp tục bị dồn ép.

Liên quan đến những ồn ào trước đây với Thái Từ Khôn, cô cũng lên tiếng cho biết đó chỉ là hiểu lầm, đồng thời nhấn mạnh có yếu tố bên ngoài tác động đến hành động của mình.

Những chia sẻ dồn dập cùng loạt thông tin khó kiểm chứng đã khiến câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng, cho rằng nữ idol cần được hỗ trợ và bảo vệ, trong khi một số khác giữ thái độ thận trọng, chờ đợi thông tin chính thức từ phía liên quan.

Kim Tử Hàm từng được biết đến khi tham gia chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2 và dừng chân ở vị trí thứ 11. Đến năm 2025, cô bất ngờ tuyên bố rút khỏi showbiz, sau đó tiếp tục gây chú ý với nhiều động thái khó hiểu trên mạng xã hội.

Hiện tại, vụ việc vẫn chưa có kết luận rõ ràng, nhưng những gì Kim Tử Hàm chia sẻ đang khiến công chúng đặc biệt quan tâm và đặt nhiều dấu hỏi về tình trạng thực sự của cô.

Kim Tử Hàm gặp vấn đề sức khỏe, tuyên bố giải nghệ ở tuổi 26 Trong ngày 8/4, nữ ca sĩ Kim Tử Hàm thông báo chính thức tuyên bố rút lui khỏi ngành giải trí.

