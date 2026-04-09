Bước sang tháng 3 âm lịch, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, may mắn chạm đỉnh, tiền tài tràn về, cuộc đời sang trang

Tâm linh - Tử vi 09/04/2026 17:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, may mắn chạm đỉnh, tiền tài tràn về, cuộc đời sang trang khi bước sang tháng 3 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Bước sang tháng 3 âm lịch, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn nhiều lần khi mà tuổi Dậu biết cách để khai thác những thế mạnh của chính bản thân mình. Con giáp này kiếm tiền bằng nghề tay trái nhưng thu nhập có khi cũng chẳng kém thu nhập chính.

Bước sang tháng 3 âm lịch, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, may mắn chạm đỉnh, tiền tài tràn về, cuộc đời sang trang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu sẽ đón nhận nhiều tin vui về vận trình tình duyên khi mà được tam hợp cục chỉ lối dẫn đường. Con giáp này không còn cảm thấy hoang mang, u mê về con đường phía trước nữa. Gạt bỏ những nỗi sợ hãi, lo lắng trước đây, bản mệnh quyết tâm tiến về phía trước.

Con giáp tuổi Tuất 

Bước sang tháng 3 âm lịch, Tam Hợp ở bên giúp sức, công việc của người tuổi Tuất thuận lợi hơn hẳn. Bạn còn có cơ hội hợp tác ký kết hợp đồng trong ngày hôm nay nữa. Hãy tận dụng vận khí đang lên này để triển khai những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu nhé.  

Bước sang tháng 3 âm lịch, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, may mắn chạm đỉnh, tiền tài tràn về, cuộc đời sang trang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Sự xuất hiện của Thiên Tài mang theo vận may tài lộc đến cho con giáp này. Với những người làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh hay nghề tự do, nguồn lợi nhuận thu được từ các dự án đầu tư trước đó sẽ liên tục đổ về túi bạn. Có người còn may mắn khi trúng số, trúng thưởng hay được cho tặng tiền bạc trong ngày nữa nữa đó. 

Con giáp tuổi Mão 

Bước sang tháng 3 âm lịch, được Lục Hợp che chở, vận quý nhân trong ngày của tuổi Mão khá vượng, cát tinh mang đến cho con giáp này những tin vui về cơ hội thăng tiến phía trước. Nếu bản mệnh có thể kiên tâm bền chí mà vượt qua được những trở ngại hiện tại thì tương lai sẽ có nhiều điều đáng chờ đợi.

Bước sang tháng 3 âm lịch, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, may mắn chạm đỉnh, tiền tài tràn về, cuộc đời sang trang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây thời điểm tài lộc vượng, nếu tuổi này muốn tăng thêm thu nhập thì đừng bỏ lỡ cơ hội này. Bản mệnh có cơ hội để kiếm tiền, tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ không được rảnh rang như trước nữa đâu, hãy chuẩn bị cho một giai đoạn bận rộn hơn nhé.

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