Thông tin MỚI vụ chú rể gặp nạn trong ngày cưới do sợi dây nối 2 xe tải căng ngang đường

Đời sống 09/04/2026 15:14

Ngày 8/4, thông tin từ UBND xã Ea Hiao (tỉnh Đắk Lắk), trên địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên đi xe máy bị thương sau khi vướng phải sợi dây nối giữa 2 xe tải.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 8/4, UBND xã Ea Hiao (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên bị thương do vướng dây kéo giữa hai xe tải. 

Vào khoảng 13h45 ngày 7/4, tại thôn 8B, xã Ea Hiao, nam thanh niên đang chạy xe máy trên đường thì bất ngờ vướng phải sợi dây của một xe tải chở vật liệu xây dựng đang kéo 1 xe tải khác. Thời điểm xảy ra vụ việc, sợi dây căng ngang qua đường nhưng không có cảnh báo.

Cú vướng dây khiến nạn nhân ngã ra đường, bị trầy xước và được đưa đến cơ sở y tế thăm khám.

Thông tin MỚI vụ chú rể gặp nạn trong ngày cưới do sợi dây nối 2 xe tải căng ngang đường - Ảnh 1
Vướng phải sợi dây giăng ngang đường, nam thanh niên bị thương 

Theo thông tin từ báo Dân trí, người nhà cho biết vụ tai nạn xảy ra đúng ngày cưới của nam thanh niên.  Do thời tiết nắng nóng, chú rể chạy xe đi mua thêm đá về chuẩn bị nước uống thì gặp nạn.

Một nguồn tin cho hay nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, hiện đã về nhà. Chủ xe tải đã đưa nạn nhân đi kiểm tra sức khỏe, hai bên sau đó tự thỏa thuận.

Clip ghi lại vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến bức xúc. Nhiều người cho rằng việc dùng dây kéo xe ngang đường nhưng không đặt cảnh báo là rất nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro cho người tham gia giao thông.

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