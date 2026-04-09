Đòi đi trăng mật cùng con trai cho bằng được, mẹ chồng 'cứng họng' trước đòn phản công cao tay của nàng dâu

Tâm sự Eva 09/04/2026 17:13

Cuối cùng cũng qua được màn tổ chức đám cưới, tôi và chồng chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau. Từ địa điểm đi chơi đến khách sạn cũng một tay mẹ chồng tôi chọn. Tôi chẳng ý kiến gì, cứ nghĩ thôi đi đâu cũng được, vợ chồng vui vẻ với nhau là được.

Tôi và chồng yêu nhau 2 năm rồi quyết định tổ chức đám cưới. Trước khi lấy nhau, tôi chỉ có vài lần về nhà người yêu. Tôi thấy mẹ của bạn trai cũng quý mến tôi, khá dễ chịu. Nhưng chỉ khi bắt đầu chuẩn bị đám cưới thì tôi mới thấy bà khó tính. Bố mẹ tôi chẳng đòi hỏi gì, nhường nhịn để nhà trai quyết định. Chỉ có mẹ chồng tôi thích kiểm soát, muốn gì cũng phải theo ý của bà.

Vì nghĩ cho chồng khó xử nên tôi cũng ráng thuận theo lời mẹ chồng. Dù sao thì tôi và chồng cũng đã thống nhất với nhau sau này sẽ ra ở riêng, mẹ chồng nàng dâu không gần nhau thì nhà cửa mới yên ấm.

Nhưng tôi không thể ngờ được trước ngày tôi và chồng chuẩn bị lên đường thì nghe mẹ chồng tuyên bố:

“Mai mẹ đi cùng hai đứa nhé. Đặt phòng đôi cho tiết kiệm mà vui. Còn nếu hai đứa muốn riêng tư thì đặt 2 phòng cũng không sao”.

Đòi đi trăng mật cùng con trai cho bằng được, mẹ chồng 'cứng họng' trước đòn phản công cao tay của nàng dâu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi và chồng nhìn nhau ngẩn người. Mẹ chồng tôi cho vậy là vui? Còn tôi và chồng buồn không nói nên lời. Lạ đời có mẹ chồng nào đòi đi theo vợ chồng con trai hưởng tuần trăng mật không?

Tôi đã nhịn mẹ chồng từ lúc tổ chức đám cưới tới bây giờ, tôi không thể nhịn được nữa. Dù có là dâu hiền ngoan cỡ nào thì nào có chịu được cái cảnh sống cái gì cũng phải theo mẹ chồng thế này chứ? Tôi cứ thấy vì tôi nhịn quá nên mẹ chồng cứ được nước lấn tới. Vậy là tôi quyết định “vùng lên”, thẳng thắn nhẹ nhàng nói với mẹ chồng:

“Mẹ ơi, tụi con lớn hết rồi, chuyện hưởng trăng mật tụi con tự lo được. Tụi con cũng không dám để mẹ đi theo để lo cho tụi con. Mẹ với bố ở nhà nhàn nhã giữ gìn sức khỏe là tụi con vui lắm rồi. Mong mẹ hiểu cho ý của con, mẹ cũng từng làm dâu mà phải không ạ?”.

Nghe tôi nói thế thì mẹ chồng im bặt, tôi biết rõ là bà không thích. Nhưng tôi thà sớm rõ ràng để sau này dễ sống, chứ không thể cứ để mặc rồi khó lòng chung đụng. Tôi không muốn sau này vợ chồng rạn nứt chỉ vì mẹ chồng xen vào quá nhiều.

Đúng là mẹ chồng sau đó giận tôi ra mặt nhưng tôi và chồng vẫn cứ im lặng không lên tiếng. Vậy là mẹ chồng cũng đành chịu. Cũng may bố chồng không lên tiếng, chồng tôi lại đứng về phía tôi nên mới không mệt mỏi thêm. Đúng là chuyện mẹ chồng nàng dâu chẳng dễ dàng, nhưng không phải cứ nàng dâu nhường mãi mới là cách. Đôi khi cũng phải có ranh giới thì mới sống hòa thuận về sau được.

Chồng mất mới 2 tuần, người đàn ông lạ đến nhà nhìn con trai tôi trân trân rồi đưa ra lời đề nghị "đổi đời" đầy nghi hoặc

Tôi chật vật tìm kế sinh nhai khi chỉ còn lại một mình không chỗ nương tựa. Tôi trách mình ngày trước cứ ở nhà mà không đi làm gánh vác giúp chồng. Giờ chỉ còn một thân một mình, tôi càng thấy bất lực khổ sở.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành công không ngờ

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Bị bạn trai tát, người phụ nữ nhảy xuống sông tự tử và cái kết khiến nhiều người chứng kiến sợ thót tim

Video 46 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp giàu nhất nửa cuối tháng 4 dương lịch, ôm trọn tiền tỷ, làm ăn cực phát, Tài Vận thăng hoa, may mắn hơn người, Phúc khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, Thần Tài gõ cửa, quý nhân săn đón, 3 con giáp chạm ngõ giàu sang, công việc làm gì cũng phất lên, cuộc sống thăng tiến chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Sở Kiều Truyện chính thức trở lại sau 9 năm, khán giả đồng loạt kêu gọi 'tẩy chay' vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Người đàn ông 58 tuổi cho nổ tung nhà người yêu để trả thù sau khi bị đuổi ra khỏi nhà và cái kết

Video 1 giờ 46 phút trước
Ngày đầu về ra mắt, vừa nhìn thấy bộ đồ chị giúp việc đang mặc, tôi bàng hoàng quay xe bỏ chạy

Tâm sự Eva 1 giờ 59 phút trước
Đòi đi trăng mật cùng con trai cho bằng được, mẹ chồng "cứng họng" trước đòn phản công cao tay của nàng dâu

Tâm sự Eva 2 giờ 3 phút trước
Chồng mất mới 2 tuần, người đàn ông lạ đến nhà nhìn con trai tôi trân trân rồi đưa ra lời đề nghị "đổi đời" đầy nghi hoặc

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Lần đầu về ra mắt đã "chạy mất dép": Mẹ chồng tương lai mắng người yêu một câu khiến tôi nhìn thấu bản chất thật của anh

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 9/4/2026: Đảo chiều đi xuống, người mua lỗ gần 10 triệu sau một đêm

Nóng: Tạm đình chỉ ngay cơ sở mầm non liên quan clip nghi bạo hành trẻ em

Tử vi thứ Sáu 10/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày đầu về ra mắt, vừa nhìn thấy bộ đồ chị giúp việc đang mặc, tôi bàng hoàng quay xe bỏ chạy

Chồng mất mới 2 tuần, người đàn ông lạ đến nhà nhìn con trai tôi trân trân rồi đưa ra lời đề nghị "đổi đời" đầy nghi hoặc

Chồng vừa đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì "ngất lịm" thấy những vật tròn lấp lánh rơi xuống như mưa

Con trai ngoại tình mẹ chồng vẫn lặng thinh, ngày tôi dọn đồ rời đi bà đưa gói nhỏ rồi nói một câu khiến tôi khóc nghẹn

Mẹ tôi tái mặt, đuổi thẳng cổ người yêu của chị gái ra khỏi nhà ngay khi vừa chạm mặt

Bị chồng bạo hành, vợ lập nick ảo "thả thính" phi công trẻ, ai ngờ lại nhận về cái kết đắng lòng

