Con trai ngoại tình mẹ chồng vẫn lặng thinh, ngày tôi dọn đồ rời đi bà đưa gói nhỏ rồi nói một câu khiến tôi khóc nghẹn

Tâm sự Eva 08/04/2026 16:57

Lần đầu tiên chồng dẫn tôi về ra mắt gia đình, tôi cảm thấy mẹ anh không thích mình. Thậm chí, tôi còn nghĩ rằng bà không muốn con trai mình lấy tôi. Khi chồng tôi nói muốn tổ chức đám cưới với tôi, mẹ của anh tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng sau đó chúng tôi vẫn lấy nhau. Chồng tôi nói rằng mẹ không thể cản anh được.

Sau này khi về làm dâu nhà chồng, tôi mới hối hận vì sao lại bất chấp dáng vẻ không đồng ý của mẹ chồng mà vẫn kiên định lấy anh. Anh của ngày trước khi yêu tôi hoàn toàn khác với anh khi đã làm chồng tôi. Anh thích tụ tập bạn bè, thích rượu chè, anh còn có một cô bồ cũ thường xuyên liên lạc. 

Không chỉ vậy, chồng tôi còn có một người cha thích đánh đập vợ. Dù rằng bố mẹ chồng tôi thường không sống gần nhau, nhưng chỉ cần bố chồng về nhà thì chắc chắn đó là một ngày nhà tôi không yên bình. Nhưng thay vì lên tiếng, hay khóc lóc, mẹ chồng của tôi chỉ im lặng. Như đã quá quen, cũng như là mặc kệ.

Nhưng lần đầu tiên tôi bị chồng đánh, mẹ chồng là người thoa thuốc cho tôi. Những ngày tôi đi khám thai, người đi cùng tôi là mẹ chồng. Và khi tôi bị sẩy thai vì cô bồ cũ của chồng, cũng chỉ có mẹ chồng ở bên chăm sóc tôi trong bệnh viện. Càng sống lâu cùng mẹ chồng thì tôi càng hiểu bà là người thường xuyên im lặng. Nhưng bà luôn là người xuất hiện khi tôi cần.

Rất nhiều lần tôi trách mẹ chồng vì sao không lên tiếng dạy đứa con trai của mình. Nhưng có lẽ chính bà cũng không thể lên tiếng để bảo vệ mình trước người chồng tệ bạc. Chính bà cũng không đủ sức để dạy đứa con trai đã học phải tính xấu từ cha, đã bị bà yêu thương cưng chiều từ nhỏ.

Ngày ly hôn chồng, tôi về nhà gói ghém đồ đạc. Mẹ chồng đợi tôi xách vali ra thì dúi vào tay tôi một gói đồ. Sau đó, lần đầu tiên tôi nghe bà nói nhiều như thế, sau những năm tôi thấy bà im lặng:

“Mẹ từ nhỏ đã chiều hư nó. Đến khi nó lớn rồi mẹ cũng không dạy nó được nữa. Nó có bao nhiêu tính xấu mẹ đều biết hết. Ngày trước mẹ mong con đừng bước chân vào nhà này. Giờ khi con bước đi ra, mẹ mong con tìm được tấm chồng tốt hơn con của mẹ”.

Gói đồ bà đưa cho tôi là chiếc áo dài tự tay bà may, bà nói là quà cưới sau này cho tôi lấy chồng mới. Không hiểu sao lúc đó tôi lại khóc, chắc vì thương mình mà cũng thương lấy người phụ nữ trước mặt. Bà là người vợ nhu nhược không thể rời khỏi người chồng tệ bạc với mình, cũng là người mẹ kém cỏi chẳng thể dạy được con trai nên người. Nhưng bà cũng chỉ là một người đàn bà, chắc đã đau lòng rất lâu, đã mệt mỏi rất nhiều.

Khi tôi quay lưng đi, tôi chẳng bao giờ quên được người đàn bà như thế. Vì tôi cũng từng sống như bà, còn bà thì dẫu khao khát cũng không dám trở thành tôi tự do của bây giờ.

Mẹ tôi tái mặt, đuổi thẳng cổ người yêu của chị gái ra khỏi nhà ngay khi vừa chạm mặt

Mẹ tôi tái mặt, đuổi thẳng cổ người yêu của chị gái ra khỏi nhà ngay khi vừa chạm mặt

Bữa cơm sau đó không có một tiếng cười. Sau khi người yêu của chị em ra về thì nhà em bắt đầu ầm ĩ. Mẹ em tức giận nói sao chị lại chọn người đáng tuổi em trai của mẹ? Chị em nói bố mẹ không tôn trọng bạn của chị, không hiếu khách.

Đang chèo thuyền, người dân bắt gặp sinh vật "bí ẩn" trông giống như một con cá sấu bơi trên biển

Đang chèo thuyền, người dân bắt gặp sinh vật "bí ẩn" trông giống như một con cá sấu bơi trên biển

Vợ bị họ hàng dè bỉu là "máy đẻ", chồng đi tới nói một câu khiến cả đám tiệc tân gia lặng ngắt vì ghen tị

Vợ bị họ hàng dè bỉu là "máy đẻ", chồng đi tới nói một câu khiến cả đám tiệc tân gia lặng ngắt vì ghen tị

Đúng ngày mai, thứ Năm 9/4/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, thứ Năm 9/4/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Lao như tên bắn trên đường, ô tô con bị xe tải đâm trúng khiến 3 người bị thương

Lao như tên bắn trên đường, ô tô con bị xe tải đâm trúng khiến 3 người bị thương

Con gái 8 tuổi ngủ một mình vẫn than "chật giường", mẹ xem camera lúc 2 giờ sáng mà ôm mặt khóc nghẹn

Con gái 8 tuổi ngủ một mình vẫn than "chật giường", mẹ xem camera lúc 2 giờ sáng mà ôm mặt khóc nghẹn

Dứa là "vị thuốc quý" cho 5 nhóm đối tượng này: Ăn đúng lúc, khỏe cả đời

Dứa là "vị thuốc quý" cho 5 nhóm đối tượng này: Ăn đúng lúc, khỏe cả đời

Đang lúc trao nhẫn cưới linh đình, chú rể bỗng "tái mét" nghe tiếng gọi thất thanh từ một người không nên có mặt

Đang lúc trao nhẫn cưới linh đình, chú rể bỗng "tái mét" nghe tiếng gọi thất thanh từ một người không nên có mặt

Nổ xe bồn chở nhiên liệu, ngọn lửa "nuốt chửng" cây cầu lớn khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương

Nổ xe bồn chở nhiên liệu, ngọn lửa "nuốt chửng" cây cầu lớn khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương

Giá xăng dầu đồng loạt giảm đến 2.000 đồng một lít trong chiều 8/4/2026

Giá xăng dầu đồng loạt giảm đến 2.000 đồng một lít trong chiều 8/4/2026

Tình tiết bất ngờ vụ sản phụ bị tát choáng váng ở bệnh viện trước giờ sinh

Tình tiết bất ngờ vụ sản phụ bị tát choáng váng ở bệnh viện trước giờ sinh

Tử vi thứ Năm 9/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ.

Tử vi thứ Năm 9/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ.

Danh tính nam tài xế ứng tiền, giúp cô gái lạ nhập viện trong đêm rồi đi luôn

Danh tính nam tài xế ứng tiền, giúp cô gái lạ nhập viện trong đêm rồi đi luôn

Mẹ tôi tái mặt, đuổi thẳng cổ người yêu của chị gái ra khỏi nhà ngay khi vừa chạm mặt

Mẹ tôi tái mặt, đuổi thẳng cổ người yêu của chị gái ra khỏi nhà ngay khi vừa chạm mặt

Bị chồng bạo hành, vợ lập nick ảo "thả thính" phi công trẻ, ai ngờ lại nhận về cái kết đắng lòng

Bị chồng bạo hành, vợ lập nick ảo "thả thính" phi công trẻ, ai ngờ lại nhận về cái kết đắng lòng

Con gái cười nói vui vẻ với "người lạ", tôi chết lặng khi nhìn rõ gương mặt người đàn ông ấy

Con gái cười nói vui vẻ với "người lạ", tôi chết lặng khi nhìn rõ gương mặt người đàn ông ấy

Mẹ chồng ép con dâu đưa vàng cưới cho em chồng "mượn tạm", nàng dâu mỉm cười gật đầu kèm một điều kiện khiến bà bỏ ngay ý định

Mẹ chồng ép con dâu đưa vàng cưới cho em chồng "mượn tạm", nàng dâu mỉm cười gật đầu kèm một điều kiện khiến bà bỏ ngay ý định

Con gái đi học về kể: "Nhà cô giáo có một bạn giống hệt con", tôi âm thầm điều tra thì rụng rời phát hiện sự thật

Con gái đi học về kể: "Nhà cô giáo có một bạn giống hệt con", tôi âm thầm điều tra thì rụng rời phát hiện sự thật

Chồng mất 4 tháng vẫn đều đặn gửi 7 triệu mỗi tháng cho vợ, tôi rụng rời khi biết danh tính thực sự của người "chuyển khoản giúp"

Chồng mất 4 tháng vẫn đều đặn gửi 7 triệu mỗi tháng cho vợ, tôi rụng rời khi biết danh tính thực sự của người "chuyển khoản giúp"