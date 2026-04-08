Mẹ tôi tái mặt, đuổi thẳng cổ người yêu của chị gái ra khỏi nhà ngay khi vừa chạm mặt

Tâm sự Eva 08/04/2026 13:40

Chị gái em đã 30 rồi nhưng vẫn chưa chịu lấy chồng. Bố mẹ em thì cứ tạo áp lực khiến con gái mệt mỏi mỗi khi về nhà.

Chị em từ nhỏ đã làm bố mẹ em hài lòng. Chị ngoan ngoãn, học hành luôn đứng đầu, lớn lên thì giỏi kiếm tiền. Chị luôn nghe lời bố mẹ em, đến cả việc chọn nghề nghiệp tương lai chị cũng nghe theo bố mẹ. Chị làm trong công ty lớn, tiền lương lúc nào cũng rủng rỉnh. Có thể nói, chị là niềm tự hào của cả gia đình em. Chị còn là người cáng đáng mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà.

Chỉ duy có chuyện lấy chồng là chị khiến bố mẹ em lo lắng. Giờ đã 30 tuổi mà chị vẫn một mình không cặp kè với ai. Ai dè chị bỗng thông báo với gia đình sẽ dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ.

Bố mẹ em vui ra mắt, háo hức đi mua sắm để chuẩn bị đón tiếp con rể. Nhưng khi gặp mặt con rể tương lai thì mẹ em lại chết sững. Người yêu của chị gái em là một ông chú bụng bự, đầu hói, chỉ kém mẹ em 5 tuổi. Mẹ em tái mặt không còn cười được nữa.

Bữa cơm sau đó không có một tiếng cười. Sau khi người yêu của chị em ra về thì nhà em bắt đầu ầm ĩ. Mẹ em tức giận nói sao chị lại chọn người đáng tuổi em trai của mẹ? Chị em nói bố mẹ không tôn trọng bạn của chị, không hiếu khách. Chị thương người ta thật lòng, sao bố mẹ lại kì thị tuổi tác? 

Em thấy chị nói cũng đúng khi bố mẹ em tỏ vẻ không lịch sự với khách.Nhưng bố mẹ em làm sao chấp nhận để chị lấy người yêu lớn tuổi như thế. Hai người nói chị gái em xuất sắc, sao lại chọn người như thế làm chồng? Em cũng hiểu bố mẹ kỳ vọng vào chị nhiều thế nào. Hai người chỉ sợ chị lấy lầm người rồi hối hận cả đời.

Bố mẹ em chưa nguôi ngoai thì chị em đã thông báo sẽ lấy anh người yêu lớn tuổi kia, chị sẽ không chia tay. Bố mẹ em mấy ngày không ngủ được, cũng chẳng buồn ăn uống. Hai người giận không nói chuyện với con gái. Giờ em ở giữa, phải làm sao đây mọi người?

