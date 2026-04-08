Mẹ tôi tái mặt, đuổi thẳng cổ người yêu của chị gái ra khỏi nhà ngay khi vừa chạm mặt

Tâm sự Eva 08/04/2026 13:40

Bữa cơm sau đó không có một tiếng cười. Sau khi người yêu của chị em ra về thì nhà em bắt đầu ầm ĩ. Mẹ em tức giận nói sao chị lại chọn người đáng tuổi em trai của mẹ? Chị em nói bố mẹ không tôn trọng bạn của chị, không hiếu khách.

Chị gái em đã 30 rồi nhưng vẫn chưa chịu lấy chồng. Bố mẹ em thì cứ tạo áp lực khiến con gái mệt mỏi mỗi khi về nhà.

Chị em từ nhỏ đã làm bố mẹ em hài lòng. Chị ngoan ngoãn, học hành luôn đứng đầu, lớn lên thì giỏi kiếm tiền. Chị luôn nghe lời bố mẹ em, đến cả việc chọn nghề nghiệp tương lai chị cũng nghe theo bố mẹ. Chị làm trong công ty lớn, tiền lương lúc nào cũng rủng rỉnh. Có thể nói, chị là niềm tự hào của cả gia đình em. Chị còn là người cáng đáng mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà.

Chỉ duy có chuyện lấy chồng là chị khiến bố mẹ em lo lắng. Giờ đã 30 tuổi mà chị vẫn một mình không cặp kè với ai. Ai dè chị bỗng thông báo với gia đình sẽ dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ.

Bố mẹ em vui ra mắt, háo hức đi mua sắm để chuẩn bị đón tiếp con rể. Nhưng khi gặp mặt con rể tương lai thì mẹ em lại chết sững. Người yêu của chị gái em là một ông chú bụng bự, đầu hói, chỉ kém mẹ em 5 tuổi. Mẹ em tái mặt không còn cười được nữa.

Mẹ tôi tái mặt, đuổi thẳng cổ người yêu của chị gái ra khỏi nhà ngay khi vừa chạm mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bữa cơm sau đó không có một tiếng cười. Sau khi người yêu của chị em ra về thì nhà em bắt đầu ầm ĩ. Mẹ em tức giận nói sao chị lại chọn người đáng tuổi em trai của mẹ? Chị em nói bố mẹ không tôn trọng bạn của chị, không hiếu khách. Chị thương người ta thật lòng, sao bố mẹ lại kì thị tuổi tác? 

Em thấy chị nói cũng đúng khi bố mẹ em tỏ vẻ không lịch sự với khách.Nhưng bố mẹ em làm sao chấp nhận để chị lấy người yêu lớn tuổi như thế. Hai người nói chị gái em xuất sắc, sao lại chọn người như thế làm chồng? Em cũng hiểu bố mẹ kỳ vọng vào chị nhiều thế nào. Hai người chỉ sợ chị lấy lầm người rồi hối hận cả đời.

Bố mẹ em chưa nguôi ngoai thì chị em đã thông báo sẽ lấy anh người yêu lớn tuổi kia, chị sẽ không chia tay. Bố mẹ em mấy ngày không ngủ được, cũng chẳng buồn ăn uống. Hai người giận không nói chuyện với con gái. Giờ em ở giữa, phải làm sao đây mọi người?

Bị chồng bạo hành, vợ lập nick ảo "thả thính" phi công trẻ, ai ngờ lại nhận về cái kết đắng lòng

Bị chồng bạo hành, vợ lập nick ảo "thả thính" phi công trẻ, ai ngờ lại nhận về cái kết đắng lòng

Một lần, đứa con gái đang học lớp 10 của tôi đang lướt facebook, tôi ngồi ngó sang thấy hay. Tự mày mò và lập ra một tài khoản cho bản thân mình, tôi lấy hình đại diện là bạn của con gái tôi, vì một lần đến nhà tôi chơi, tôi thấy con bé rất xinh đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 4 giờ 55 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 7 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 7 giờ 55 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 8 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 8 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp đứa cháu từng bắt ‘bỏ’ để trao tài sản, tôi nói một câu khiến bà khóc nghẹn

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp đứa cháu từng bắt ‘bỏ’ để trao tài sản, tôi nói một câu khiến bà khóc nghẹn

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôiquye6t1t định hủy hôn

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôiquye6t1t định hủy hôn

Chồng dọn đến ở chung với bồ cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Chồng dọn đến ở chung với bồ cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức